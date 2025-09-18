Austin Mann testet das iPhone 17 Pro
Die neue iPhone-Kamera: Dickes Lob vom Profi-Fotografen
Die Besprechungen der iPhone-Kameras durch Austin Mann haben mittlerweile Tradition. Auch in diesem Jahr hat der Fotograf sich wieder umfassend und anhand von eindrucksvollen Beispielbildern mit der Kameratechnik der neuen iPhone-Generation auseinandergesetzt.
Austin Mann ist diesmal extra in die Dolomiten gereist, um dort die Fotos für seinen Review der Kamera des iPhone 17 Pro zu schießen. Im Rahmen seiner Fototour hat er mehr als 240 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt und rund 6.000 Höhenmeter überwunden. Die dabei entstandenen Bilder sind auch unabhängig vom technischen Hintergrund der Aktion einfach schön anzusehen.
Der Fotograf lobt in seinem Artikel insbesondere das aus vier Linsen mit jeweils 48 Megapixeln bestehende Kamerasystem der beiden Pro-Modelle des iPhone 17 und die damit möglichen zusätzlichen Zoomstufen als eine nützliche Erweiterung für professionelle Anwender. Zum ersten Mal habe er das Gefühl gehabt, die Schönheit der Landschaften, durch die er mit dem Fahrrad fahre, tatsächlich auch einfangen zu können.
Neue Kamera-App einfacher und übersichtlicher
Mann geht in seinem Bericht auch auf die neue Kamera-App von iOS 26 ein. Die Umstellung wirke anfangs ungewohnt, sorge aber für schnellere Abläufe, insbesondere, weil man nun mit einer einzigen Wischbewegung zwischen den Aufnahmemodi wechseln kann.
Auch der Nachtmodus sei dank der Reduzierung des Schiebereglers auf die Optionen „Aus“, „Automatisch“ und „Max“ einfacher zu bedienen. Der neue Modus-Schalter am unteren Bildschirmrand erlaube es zudem, Einstellungen wie Seitenverhältnis, Belichtung oder Fotostile direkt anzupassen, ohne lange suchen zu müssen.
Der Fotograf weist zudem darauf hin, dass man über die iOS-Einstellungen die Möglichkeit hat, einzelne Elemente der Kameraoberfläche auszublenden, sofern diese nicht benötigt werden. Die Kameraansicht lässt sich so deutlich übersichtlicher gestalten.
Steht ja drin, wer seine Partner sind. Apple steht nicht drin.
Auch die Video-Fähigkeiten begeistern die Profis (wieder einmal). Die ersten Tests mit 4x und sogar 8x mit aktiviertem Action-Mode sehen aus, wie aus einem Kinofilm.
Dazu die Batterieleistung, der Prozessor, das nicht mehr reflektierende Display und man braucht eigentlich nix anderes mehr (zumindest beim Thema Fotografie).
Wer dieses Jahr etwas zu meckern hat… was wünscht man sich denn noch so alles?!
PS: ich finde den Ansatz ziemlich stark von Apple, zum Trotz aller Android-Konkurrenz, die Kamera-App nicht mit Einstellungen vollzustopfen, sondern andersherum für Ordnung und Effizienz zu sorgen!
Naja „8x“…
Das ist ein 48MP Foto mit 4x auf die 12MP Bildmitte gecroppt. Cleveres Marketing, mehr nicht.
Immer noch wird der Unfug erzählt. Ist halt ein bisschen mehr als nur Marketing. Aber lass doch lieber die Profis sprechen.
Ja, es ist „nur“ gecroppt – nichtsdestotrotz bleibt es dadurch ein 8x optischer Zoom (digital wird hier nix herangezogen oder berechnet). Die Pixel bleiben gleich groß und dadurch genießen sie auch gute Lichtempfindlichkeit – was die Bilder tatsächlich hervorragend aussehen lässt.
Totaler Unsinn! Genau das bedeutet digital Zoomen. Ich fotografiere selber sehr gerne mit dem iPhone, aber es kann nicht im geringsten mit einer guten DSLM inklusive passenden Objektiven mithalten. Wer etwas anderes behauptet, hat im Physikunterricht nicht aufgepasst. Im Fußballstadion schleppen die Fotografen aus Spaß die dicken und sauteuren Objektive mit, obwohl man die Fotos doch auch locker mit dem iPhone schießen könnte, richtig?
Ich bin jetzt mit 2x durchgeflogen und das „Review“ ist fürchterlich.
Das von Tyler Stalman vergleicht / zeigt zumindest die Unterschiedene und ist empfehlenswert
Danke für den Tyler Stalman Tip. Sehr sachlich und informativ.
OT: habe von UPS eine Mail bekommen mit Sendungsnummer. Die Sendungsnummer gibt es und soll angeblich von Apple kommen. Ich habe aber nichts bestellt. Ein Kumpel von mir hat dasselbe. Hat das noch jemand?
Normalerweise würde ich sagen ja, aber die Sendungsnummer ist legit. Habe sie auf der offiziellen Seite von UPS eingegeben ohne auf einen Link in der Mail zu klicken. Und das Paket ist auch an mich adressiert.
Naja, behalten darf ich das sicherlich nicht wenn Apple versehentlich was an mich sendet :D ich bin auf jeden Fall mal gespannt was da morgen ankommt und werde mich dann mal mit Apple in Verbindung setzen.
Meine Vermutung: Es ist ein Systemfehler und Apple hat Etiketten bei UPS für alle erstellt, die letztes Jahr etwas gekauft haben
Wenn du dich bei UPS anmeldest und diese Sendungsnummer eingibst, kannst du unter den den Sendungsdetails auch Referenznummern sehen. Die erste Referenznummer, die mit W beginnt, ist die Bestellnummer bei Apple. Wenn du nun bei dir im Apple Account nach siehst, wirst du feststellen, dass die Referenznummer zu einer Bestellung aus dem letzten Jahr gehört. So ist es bei mir und so ist es bei einem sehr guten Freund.
Danke, das erklärt es tatsächlich :)
Habe ein iPhone bestellt und zwei verschiedene Sendungsnummern bekommen.
Habe auch eine Nachricht, vermeintlich von UPS, bekommen. Darin wird ein „Apple Paket“ angekündigt und es ist eine Lieferadresse, die ich manchmal nutze und mein Name enthalten. Keine Sendungsnummer. Dieses Jahr soll mein Paket aber an eine andere Adresse gehen und Apple selbst gibt mir aber DHL als Lieferenten an. Mysteriös bis beunruhigend. Egal ob Spam oder Systemfehler, gut ist das nicht.
Dann kann der Austin ja seine Hasselblad und die Objektive verkaufen … Alles was hinkt ist hier der fehlende Vergleich. Ohne Frage, was in dem Handy steckt ist toll – aaaaaber :)
War es nicht bei einem der letzten iPhone-Modelle so, dass alle Fotos ein wenig verwaschen aussahen und man erst aktiv über die Fotostile etwas anpassen musste, damit die Aufnahmen direkt „schön“ aussehen? War da nicht mal was? Wisst ihr, was ich meine? Ist das bei dem jetzigen Modell anders?
Habe auch soeben eine Mail von UPS mit einer Liefernummer bekommen. Auch in der App wird für morgen ein Paket angekündigt. Ich habe aber nichts bestellt.
Wird ein Fehler von UPS sein. Wenn man sich online die Sendungsdetails anzeigen lässt und die Referenznummer sieht, findet man dort als Referenznummer auch eine Apple Bestellnummer. Wenn man die nun mit seinem Apple Account abgleicht, stellt man fest, dass es sich um eine ältere Bestellung handelt. Bei mir und bei einem sehr guten Freund sind es Bestellungen aus dem letzten Jahr.
Bei mir das gleiche. Wurde wohl entweder UPS oder Apple gehackt…
Denkt nur daran, dass ihr ein fälschlicherweise an euch gesendetes iPhone nicht behalten dürft. Da muss man die Verjährung abwarten.
Was bekommt er dafür bezahlt? Wenn er Fotograf wäre, wüsste er das nichts über ein vernünftiges lichtstarkes objektiv geht. Was will man da mit den iPhone Linsen die alles schön rechnen. So ein Quatsch. iPhone macht zwar gute Fotos aber kommt im Leben nicht an das ran was ein Fotograf haben will.
Völlig richtig! Zumal man im Bereich „Landschaft“ eher weitwinkelig unterwegs ist und die Smartphones natürlich gern immer mehr Tele bieten.
Nein, im Ernst – was will denn ein Fotograf? Definiere erst einmal „Fotograf“. Und besonders auch seine Schwerpunkte und Spezialisierungen. Ich selber bin Grafiker und Fotografiere auch viel. Ich lasse sehr oft – auch im Urlaub – meine Ausrüstung daheim und habe nur ein iPhone bei mir (aktuell 16 pro max ab morgen das neue 17 pro max). Ich fotografiere unglaublich gerne damit, gerade auch wegen den Beschränkungen die man hat. Und ich habe schon wirklich tolle Shots mit einem iPhone gemacht und diese postergroß und sogar Wandfüllend vergrössert. Selbst in diversen Printprojekten habe ich Material vom iPhone verwendet. In Top-Qualität, es macht einfach unglaublich viel Spass mit dem kleinen, unauffälligen iPhone durch eine Stadt zu laufen und zu Fotografieren. Innen wie aussen. Menschen etwa reagieren ganz anders wenn sie mit einem Smartphone fotografiert werden als wenn ich eine fette Profi-Kamera aus der Tasche ziehe….
Es ist nun mal so, dass ein Smartphone ein sehr „persönlicher“ Gegenstand ist, der zum Leben des Nutzers passen muss. Ist doch schön, dass wir eine große Auswahl haben und nun sogar auch bei Apple Alternativen haben.
Viel Freude Euch allen mit Euren (neuen) Geräten! :)
@Phil: Schau einfach mal seine Webseite an. Der Mann ist Profifotograf. Und wenn Du Dir dort seine Bilder anschaust, fotografiert er natürlich mit SLR und entsprechenden Objektiven – das sind keine Handy-Fotos.
„ Zum ersten Mal habe er das Gefühl gehabt, die Schönheit der Landschaften, durch die er mit dem Fahrrad fahre, tatsächlich auch einfangen zu können.“ bezogen auf iPhones oder alle Kameras? Im ernst, jedes Jahr das selbe. In zehn Jahren dann „schöner als die Realität“, oder was?
Also Austin Mann….da geb ich mittlerweile nichts mehr drauf. Die einschlägigen Tests sehen bei der Hauptkamera kaum Verbesserungen, aber die neue Tele wird gelobt. Wie jedes Jahr erwarte ich mir aufgrund des Marketings immer mehr, aber es ist dann noch nur eine sehr gute Handy Kamera auf Pixel und Samsung Niveau. Die geben sich alle nicht mehr viel. Es bleibt immer noch ein gehöriger Abstand zu einer Leica Q, einer Fuji (APS-C) oder anderen Vollformatkameras mit gutem Glas vorne dran.
Die große Kamera bringt halt nix wenn sie zu Hause liegt. Das iPhone ist immer dabei.
Ah ja… und du erkennst dann also sofort welches Foto mit iPhone und welches mit „toller echter Kamera“ geschossen wurde?!? Das glaube ich nicht. Was du mit welcher Kamera machst ist situationsabhängig. Die Qualität eines Bildes hat erstmal wenig damit zu tun.
Ist ja lustig wie sich hier einige Hobby-Fotografen sich aufregen. Euer Equipment bleibt Must wenn ihr das Handwerk dazu nicht besitzt. ;)
Ich frag mich ja wo die 4. 48 Megapixel Kamera versteckt ist die im Artikel beschrieben ist..
Das der vom Apple gesponsert wird is doch klar oder warum liegt da auch schon ein iPhone Air auf dem Tisch. Und bitte wann soll das Video gedreht und geschnitten worden sein – muss ja vor Release gewesen sein, also …
Auch Apple (iPhone) kann sich nicht über die Grenzen der Physik (Sensorgrösse) hinwegsetzen. Wenngleich der Fortschritt in Bezug auf die Qualität der Bilder durch Software/KI schon bemerkenswert ist.