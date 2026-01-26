iPhone-Universalhalterungen: Neues Ugreen-Modell konkurriert mit Ulanzi

Magnetische Halterungen für das iPhone haben sich in den vergangenen Monaten als flexible Lösung für wechselnde Einsatzorte etabliert. Nach Klemmhalterungen für Tische oder Regale rücken nun kompakte Stativlösungen in den Fokus, die sich zugleich als Handgriff oder Selfie-Stick nutzen lassen.

Mit einem neuen Modell von UGREEN und der funktional vergleichbaren Lösung von Ulanzi stehen zwei Produkte zur Auswahl, die auf MagSafe setzen und sich so an Besitzer von iPhone 12 oder neuer richten.

Ugreen setzt auf Aluminium und Stativanschluss

Das magnetische Stativ von Ugreen kombiniert mehrere Funktionen in einem kompakten Gehäuse aus Aluminium. Die Halterung haftet über integrierte N52-Magnete direkt an MagSafe-fähigen iPhones oder an mitgelieferten Magnetringen. Dadurch lassen sich auch ältere iPhone-Modelle sowie Geräte von Samsung oder Google verwenden. Die Befestigung erfolgt ohne mechanische Klemme und ist mit einer Hand möglich.

Konstruktiv verbindet Ugreen einen ausklappbaren Standfuß mit einem integrierten Griff, der auch als Selfie-Stick genutzt werden kann. Zusätzlich ist eine standardisierte 1/4-Zoll-Schraube vorhanden, über die sich das Zubehör an klassischen Foto-Stativen oder weiterem Kameraequipment befestigen lässt. Die Winkelverstellung erlaubt Aufnahmen im Hoch- und Querformat sowie geneigte Perspektiven nach oben oder unten. Zusammengeklappt bleibt das Stativ klein genug für Rucksack oder Jackentasche und richtet sich damit vor allem an Nutzer, die unterwegs filmen oder fotografieren möchten. Kostenpunkt: 17 Euro.

Ulanzi bietet Karabiner und flexible Gelenke

Das Modell MA88 von Ulanzi verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Auch hier erfolgt die Smartphone-Befestigung magnetisch über MagSafe oder einen beiliegenden Magnetring. Ergänzend integriert Ulanzi einen karabinerförmigen Mechanismus, der das Stativ transportabel machen soll, etwa am Rucksack oder an der Tasche. Der Karabiner dient ausschließlich dem Tragen der Halterung und ist nicht für zusätzliche Lasten vorgesehen.

Im ausgeklappten Zustand arbeitet das MA88 mit mehreren Gelenken, die eine Drehung um 360 Grad sowie zusätzliche Klappwinkel ermöglichen. Dadurch lässt sich das Smartphone präzise ausrichten, etwa für Videotelefonie, Medienwiedergabe oder kurze Aufnahmen unterwegs. Neben der Nutzung als Tischstativ kann das Zubehör auch als kompakter Selfie-Stick dienen. Im Vergleich zum Ugreen-Modell setzt Ulanzi stärker auf Kunststoffbauteile, bleibt dadurch aber ebenfalls leicht und transportfreundlich.