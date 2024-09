iPhone-Umfrage 2024: Die beliebtesten Modelle, Farben und Speicher

Knapp 24 Stunden nach dem Start unserer jährlichen iPhone-Umfrage können wir euch nun, kurz vor dem offiziellen Vorverkaufsstart der neuen iPhone-16-Familie, das Kaufverhalten der Community präsentieren. Zahlen, die eich vielleicht dabei helfen können, die Nachfrage nach den neuen Modellen im Apple Online Store und auf amazon.de besser einzuschätzen, Trends zu erkennen und diese mit den eigenen Präferenzen abzugleichen.

Nachfrage eher zurückhaltend

Besonders auffällig: Von den knapp 9.000 Teilnehmenden haben sich in diesem Jahr wieder 43 Prozent gegen einen Kauf entschieden. Zum Vergleich: Bei der iPhone-15-Umfrage gab nur knapp ein Drittel (30 Prozent) an, nicht zugreifen zu wollen. Mit 43 Prozent liegen wir in diesem Jahr fast schon wieder auf dem Niveau des iPhone 13, damals im Herbst 2021 gaben 46 Prozent an, keine Kaufpläne zu haben.

Unter den Kaufwilligen haben sich die meisten für ein iPhone 16 Pro (28 Prozent) oder ein iPhone 16 Pro Max (21 Prozent) entschieden. Die Standardmodelle, das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus, erreichen zusammen nur etwa acht Prozent.

Bevorzugte Modelle, Farben und Speichergrößen

Hier sind die bevorzugten Varianten:

iPhone 16 mit 128 GB in Schwarz: von 22,9 % der iPhone-Käufer bevorzugt.

iPhone 16 Plus mit 128 GB in Schwarz: von 19,4 % der Plus-Käufer favorisiert.

iPhone 16 Pro mit 256 GB in Titan Natur bzw. Schwarz: von je 21 % der Pro-Käufer gewählt.

iPhone 16 Pro Max mit 256 GB in Titan Natur: von 23,5 % der Pro-Max-Käufer präferiert.

iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max

Bei den Pro-Modellen bevorzugen fast 60 Prozent der Käufer eine Variante mit 256 GB Speicher, wobei die Farben Titan Natur und Titan Schwarz dominieren.

iPhone 16 und iPhone 16 Plus

Auch bei den regulären Modellen bleibt das iPhone 16 mit 128 GB am beliebtesten, insbesondere in Marinblau und Schwarz.