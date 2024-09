iPhone-Umfrage 2024: Welches iPhone-16-Modell wählt ihr?

Schon übermorgen beginnt der Vorverkauf der neuen iPhone-Modelle und auch in diesem Jahr möchten wir wissen, welche Pläne ihr habt. Gehört ihr zu denen, die das iPhone 16 oder iPhone 16 Plus direkt vorbestellen werden, oder wartet ihr noch ab? Interessiert euch das iPhone 16 Pro oder das iPhone 16 Pro Max, oder ist ein Upgrade in diesem Jahr für euch eher uninteressant? Uns interessieren eure Vorlieben – sei es in Bezug auf das Modell, die Farbvariante oder die Speichergröße. Gebt eure Stimme hier ab.

iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max: Zwischen 1.199 und 1.949 Euro

Um herauszufinden, wie sich die Nachfrage verteilt, laden wir euch ein, an unserer jährlichen iPhone-Umfrage teilzunehmen. In nur wenigen Klicks könnt ihr uns verraten, welches iPhone 16-Modell ihr favorisiert. Einfach dem Link folgen, euer Wunschgerät auswählen und auf “Absenden” tippen.

Apple stellt in diesem Jahr eine breite Auswahl an Varianten zur Verfügung: Angefangen bei iPhone 16 und iPhone 16 Plus, die in den Farben Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß und Schwarz erhältlich sind, bis hin zu den High-End-Modellen iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Diese kommen in den edlen Titan-Farben Natur, Wüstensand, Weiß und Schwarz, unterschieden sich ansonsten aber nur unwesentlich von den regulären Geräten. Wir gehen davon aus, dass dies die Geräte-Präferenzen der Community durchaus beeinflussen wird.

Preise und Varianten

Berücksichtigt man Gerätetyp, Speicher und Farbe habt ihr die Wahl aus fast 60 Varianten – welche trifft eure Präferenz?

Apple bietet auch in diesem Jahr alle Modelle zur Vorbestellung am ersten Freitag nach dem Apple-Event an und verzichtet auf die gestaffelte Veröffentlichung, die wir aus den vergangenen Jahren kennen. Ihr könnt also sowohl die Standard- als auch die Pro-Modelle ab dem 13. September ordern, die Auslieferung soll dann eine Woche später, ab dem 20. September erfolgen.

iPhone 16 und iPhone 16 Plus: Zwischen 949 und 1.479 Euro

Wie sieht es bei euch aus? Welches Modell, welche Farbe und welche Speichergröße steht bei euch ganz oben auf der Liste? Oder gehört ihr in diesem Jahr zu dem Teil der Community, der auf eine Bestellung verzichten? Auch dafür gibt es in der Umfrage die passende Auswahlmöglichkeit: „Ich kaufe keines der neuen iPhone-Modelle“.

Wir freuen uns auf eure Antworten in dieser Umfrage und sind gespannt, wie sich eure Vorlieben verteilen werden.