Flappy Bird kehrt 2025 zurück: Erfolgstitel wird neu aufgelegt

Das beliebte iPhone-Spiel „Flappy Bird“, das 2014 überraschend vom Markt genommen wurde, soll im kommenden Jahr erneut veröffentlicht werden. Eine Gruppe, die sich selbst als „Team aus leidenschaftlichen Fans“ bezeichnet, hat nach eigenen Angaben die Rechte an dem Spiel erworben und plant einen Relaunch des Spiels. Eine neue Projekt-Seite wirbt bereits für den bevorstehenden Neustart.

I AM BACK!!

Just a decade ago, I was the talk of the town and soaring to new heights with my 100 million friends. Sadly, I had to leave the fame and spotlight behind to go home and find out who I really am.

Thanks to my super Flappy Bird® fans, I’m refreshed, reinvigorated,… pic.twitter.com/b4UaFZQA2r

