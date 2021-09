33 iPhone-Modelle, 29 iPads: Zwei Grafiken sorgen für Durchblick

Um fortan auch die immer unübersichtlich werdende iPad-Landschaft genau so bequem im Blick behalten zu können, arbeitet Míc Sun aktuell an der vergleichbaren Übersicht „ Evolution of iPad „.

Hier geht Míc Suns Schaubild „ Evolution of iPhone “ gekonnt zur Hand und sorgt für den schnellen Überblick auf alle 33 iPhone-Modelle die Apple bislang in den Markt gedrückt hat.

Oder könnt ihr euch etwa noch daran erinnern mit welchem A-Chip das iPhone 5C ausgestattet war oder in welchen Farbvarianten das iPhone 7 Plus angeboten wurde?

Evolution of #iPhone is coming with #iPhone13 pic.twitter.com/hcdWBUbVV0

