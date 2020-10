App-Geheimtipp „Anybuffer“ hat die Zwischenablage im Griff

Der kostenfreie App Store-Download Anybuffer hält sich bereits seit Anfang 2018 im App Store auf, steht jedoch erst seit Ende September in einer runderneuerten, für den Einsatz unter iOS 14 optimierten Version zum Download bereit und richtet sich an Anwender, die ihre Mobilgeräte für Recherchen, das Vorbereiten längerer Texte und schlicht zum Sammeln der täglichen Online-Fundstücke einsetzen.

Für eben jene Aufgaben ist der Clipboard-Manager mit seinen zahlreichen Werkzeugen nämlich prädestiniert. Anybuffer nimmt grundsätzlich alle Medien-Inhalte entgegen, die der App zum Fraß vorgeworfen werden. Der Download sichert Texte, Links und kopierte Bilder, kann darüber hinaus aber nicht nur die Zwischenablage auswerten, sondern auch selbst auf Bilder und Dateien zugreifen, neue Scans erstellen und handgezeichnete Skizzen sichern.

Anybuffer ist, was viele der Notizbuch-Apps gerne sein würden. Eine multifunktionale Ablage für Weblinks, Recherche-Ergebnisse und den Inhalt der eigenen Zwischenablage. Dieser kann bei laufender Anybuffer-App auch automatisch ausgewertet werden. Habt ihr die App auf dem iPhone geöffnet und kopiert am Mac neue Inhalte landen diese direkt in der Anybuffer-Inbox, wo diese sich nach Typ, Datum, Inhalt und Größe sortieren lassen.

Anybuffer gleicht seine Inhalte anschließend über Apples iCloud mit allen Geräte ab, die mit eurem iCloud-Konto verknüpft sind und bietet mehrere iOS 14-Widgets an, die sowohl den Direktzugriff auf zuletzt genutzte Inhalte als auch mehrere sogenannte „Quick Actions“ anbieten. Schnellaktionen, mit deren Hilfe sich neue Zeichnung erstellen, Dokumente Scannen oder im eigenen Archiv suchen lässt.

Die für iPhone und iPad optimierte Anwendung kann kostenlos geladen und genutzt werden. Wer die Entwicklerin mit einem Trinkgeld zwischen 5,49 Euro und 10,99 Euro berücksichtigt, erhält zusätzliche App-Icons und „smarte Ablagen“, die wie gesicherte Suchen funktionieren und ausschließlich Inhalte beherbergen, die zu zuvor definierten Kriterien passen.