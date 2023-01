iPhone-Tipps: Analoge Stoppuhr und systemweiter Einschlaftimer

Hierzu müsst ihr wie in den Screenshots oben zu sehen, einfach einstellen, dass nach Ablauf des Timers nicht irgend ein Audiosignal ertönt, sondern die ganz unten in der Liste verfügbare Option „Wiedergabe stoppen“ auswählen.

Passend zum Thema wollen wir hier auch gleich noch an die Möglichkeit erinnern, mit dem ebenfalls in der „Uhr“-App verfügbaren Timer die Medienwiedergabe zu stoppen.

Wenn ihr den Bereich „Stoppuhr“ in der mit iOS ausgelieferten Anwendung „Uhr“ öffnet, bekommt ihr in der Regel nur die schlichte digitale Stoppuhr-Variante zu Gesicht. Die beiden kleinen Punkte, die auf die Verfügbarkeit einer weiteren Ansicht hinweisen sollen, gehen zwischen den Tasten für Start/Stopp und die Rundenzeiten vergleichsweise unter.

