„iPhone SE2“ angeblich kurz vor Produktionsstart

Ungeachtet der infolge der Corona-Epidemie mittlerweile massiven Kapazitätseinschränkungen bei chinesischen Auftragsfertigern soll Apples iPhone-SE-Nachfolger weiter auf Kurs sein. Der Brancheninformationsdienst DigiTimes meldet unter Bezugnahme auf Industriequellen, dass die Massenproduktion in Kürze anlaufen soll. Derzeit sei man am chinesischen Standort Zhengzhou noch mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt.

New LCD iPhone enters final verification stage

Apple will soon introduce a new LCD iPhone series, dubbed tentatively SE2, which has recently entered the final phase of verification at an assembly plant in Zhengzhou, China, according to industry sources.

-via MacRumors