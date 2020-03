Garmin zūmo XT: Neues Motorrad-Navi mit App-Anbindung

Das neue Motorrad-Navigationsgerät zūmo XT von Garmin hat die Enduro-Fahrer im Auge. Zusätzlich zur klassischen Ausstattung mit Straßennavigationskarten sind hier auch topografische Karten für die Geländenavigation vorinstalliert. Verpackt ist das mit einem 5,5 Zoll großen Display ausgestattete Gerät in einem wetterfesten und laut Hersteller auch besonders robusten Gehäuse.

Die Optionen für die Routenführung sind wie bei anderen Garmin-Navis aus der zūmo-Reihe besonders für Zweiradfahrer optimiert. So lassen sich gezielt kurvenreiche und landschaftliche schöne Strecken auswählen. Die hier zusätzlich verfügbaren topografischen Karten unterstützen beim Fahren abseits befestigter Straßen, optional steht auch eine Satelliten-Ansicht zur Verfügung.

In Verbindung mit der Garmin Drive App kann das Gerät um Onlinefunktionen wie die Anzeige von Live-Verkehrs- oder Wetterdaten erweitert werden. Zudem können eigehende Nachrichten, Kalenderhinweise oder Benachrichtigungen von Apps direkt auf dem Navigationsgerät angezeigt werden.

Garmin will das Gerät noch in diesem Monat zum Preis von 499 Euro in den Handel bringen. Die Funktionsübersicht hängen wir unter dem Produktvideo an.