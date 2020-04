iPhone SE Bestellstart: Apple Online Store geht vom Netz

Bis zum offiziellen Bestellstart des iPhone SE um 14 Uhr sind zwar noch knapp zwei Stunden Zeit, Apples Online Store hat sich jedoch schon mal verabschiedet und nutzt die übliche Auszeit um den Verkaufsstart der neuen Geräte-Familie vorzubereiten.

Die zweite Generation des iPhone SE kommt nächste Woche zu Preisen ab 479 Euro in den Handel. Die Vorbestellung wird um 14 Uhr anlaufen, dann wird sich das neue Modell in den Farben Schwarz, Weiß und PRODUCT(RED) vorbestellen lassen und eine Woche später, am Freitag, 24. April in den Handel kommen.

Während das Modell mit 64GB Speicher 479 Euro kosten wird, wird Apple für die 128GB-Variante 529 Euro und für die 256GB-Version 649 Euro veranschlagen.

Die Features im Überblick

4,7″ Retina HD Display (11,94 cm Diagonale)

Wasser- und Staubschutz (1 Meter für bis zu 30 Minuten, IP67)

12 Megapixel Kamera (Weitwinkel), Porträtmodus, Porträtlicht, Tiefen-Kontrolle, Smart

HDR der nächsten Generation und 4K Video

7 Megapixel Frontkamera mit Porträtmodus, Porträtlicht und Tiefen-Kontrolle

Touch ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay

A13 Bionic Chip mit Neural Engine der 3. Generation

Schnelles Aufladen

Kabelloses Laden

iOS mit Dunkelmodus, neuen Tools zum Bearbeiten von Fotos und Videos und neuen

Datenschutzfunktion

Amazon listet Gerät bereist

Der Online-Händler Amazon hat das neue Gerät bereits in seinem Warensystem gelistet, zeigt aber noch keine Verfügbarkeit an und dürfte Apple mit einigem Abstand folgen.