iPhone SE: Amazon verspricht Lieferung ab Lager

Wer das iPhone SE vergangene Woche bei Apple bestellt hat, kann das Gerät meist schon heute in den Händen halten. Später abgesetzte Bestellungen warten allerdings länger und wenn sich heute erst dazu entschließt, wird es vor Mai vermutlich nichts mehr mit der Lieferung.

Anders bei Amazon. Der Versandhändler bietet das iPhone SE von heute an ebenfalls an und hat sogar eine Varianten ab Lager verfügbar. Wer kurzfristig bestellt, kann – soweit es beim Versand nicht zu Verzögerungen kommt – bereits morgen mit der Lieferung rechnen.

Aktuell listet Amazon das iPhone SE in Rot mit 64 und 256 GB sowie in Weiß mit 256 GB als „sofort lieferbar“. Die Variante in Weiß mit 64 GB Speicher könne in 1 bis 2 Tagen geliefert werden. Lediglich in Schwarz ist das Gerät nicht verfügbar.