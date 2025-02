Das neue iPhone SE kommt noch diese Woche

Apple plant die Vorstellung seines neuen iPhone SE noch im Laufe der Woche, dies hat auch der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg am Sonntag noch mal unterstrichen. Das neue Modell soll äußerlich an das iPhone 14 erinnern und wird erstmals mit einem vollflächigen Touchscreen ausgestattet sein. Apple verabschiedet sich damit auch beim iPhone SE von Touch ID, „Stirn“ und „Kinn“.

Das iPhone 14 vom Herbst 2023

iPhone SE noch in dieser Woche

Erstmals könnte Apple dabei ein selbstentwickeltes Mobilfunk-Modem nutzen. Auch die Hardware wird aktualisiert: Der A18-Prozessor soll für mehr Leistung sorgen, während Apple Intelligence neue Software-Funktionen einführt. Zudem ersetzt Face ID den bisherigen Home-Button, und der USB-C-Anschluss tritt an die Stelle des Lightning-Ports.

Mit einem erwarteten Preis von um die 500 Euro positioniert sich das iPhone SE wohl auch weiterhin als erschwingliches Einsteiger- und Geschäftskunden-Gerät in Apples Sortiment. Wann genau das neue Modell in den Markt starten soll ist noch unklar. Das letzte iPhone SE wurde von Apple am 8. März 2022 vorgestellt, einem Dienstag. Hierzulande erreichte uns die Mitteilung damals um 19:23 Uhr, die Vorbestellungen waren bereits am darauffolgenden Freitag möglich.

Startete am 8. März 2022: Das iPhone SE 3

iPhone 17 Air und mehr im Herbst

Apple sieht sich einem zunehmenden Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Besonders in China ist die Konkurrenz so stark, dass der dortige Umsatz Cupertinos zuletzt um 11 Prozent gesunken ist.

Darüber hinaus verliert Apple im Bereich künstliche Intelligenz an Boden. Zwar ist Apple damit beschäftigt Apple Intelligence nach und nach weltweit zur Verfügung zu stellen, die KI-Angebote konkurrierender Systeme wie etwa von Google gelten jedoch als technisch ausgereifter.

iPhone 17 Air: Der aktuelle Stand der Gerüchte

Später im Jahr soll mit der Einführung des iPhone 17 und 17 Pro eine umfassendere Überarbeitung erfolgen. Unter anderem ist mit dem iPhone 17 Air eine besonders dünne Variante vorgesehen, die den Platz des bisherigen Plus-Modells einnehmen soll. Dabei will Apple offenbar verstärkt auf selbstentwickelte Komponenten setzen. Das hauseigene Modem, soll im neuen iPhone SE erstmals zum Einsatz kommen.