Google zeigt jetzt den „Golf von Amerika“, Apple wartet noch

Zwei Tage, nachdem der neue US-Präsident den 9. Februar zum „Tag des Golf von Amerika“ ernannt hat, hat nun Google wie angekündigt, auf die bereits Mitte Januar veröffentlichte Regierungsanweisung diesbezüglich reagiert. In Google Maps wird der Golf von Mexiko jetzt als Golf von Amerika angezeigt, wenn man die Karten-Anwendung des Unternehmens innerhalb der USA auf Mobilgeräten oder im Webbrowser nutzt.

✈️MOMENTS AGO ON AF1: President Trump signed a Proclamation declaring February 9th “Gulf of America Day” while flying over the newly and appropriately named GULF OF AMERICA! : @dto_rok pic.twitter.com/BA1f5VF3ft — Karoline Leavitt (@PressSec) February 9, 2025

In Apple Karten ist derweil noch alles beim Alten, allerdings dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die Änderung auch hier vollzogen wird. Es handelt sich hierbei um eine offizielle Vorgabe der Regierung, und es ist unwahrscheinlich, dass Apple Argumente findet, um sich dem zu widersetzen.

Änderungen nur für die USA gültig

Es liegt in der Macht des amerikanischen Präsidenten, die Namen der Meeresbucht aus amerikanischer Perspektive zu ändern und entsprechende Vorgaben für die Namensverwendung zu erlassen. International hat dies jedoch keinerlei Einfluss. Dementsprechend hängt hängt der jeweils angezeigte Name nun vor allem davon ab, von welchem Ort aus man das Gewässer in der Karten-App von Google betrachtet.

Während amerikanische Nutzer den Golf von Mexiko in Google Maps jetzt als Golf von Amerika angezeigt bekommen, wird der neue Titel beim Aufruf der Kartenansicht aus einem anderen Land heraus lediglich in Klammern unter dem Originalnamen angezeigt. Für Mexiko hat Google hier noch eine zusätzliche Ausnahme integriert, dort wird das Gewässer weiterhin ausschließlich als Golf von Mexiko angezeigt.

Apple bleibt wohl keine Wahl

Das Thema wird international kontrovers diskutiert und die Umbenennung teils auch von Protesten begleitet. Apple wird vermutlich jedoch nicht umhinkommen, und eine ähnliche Lösung zu finden und in den kommenden Tagen umzusetzen. Das Unternehmen hat entsprechende regulatorische Vorgaben in der Vergangenheit auch in anderen Ländern stets zeitnah konsequent umgesetzt.

Der Golf von Mexiko aktuell in Apples Karten-App

Insbesondere auch im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in China hat der Hersteller stets betont, dass er sich an solche Vorgaben halten und diese wie von der Regierung vorgesehen umsetzen müsse. Aus den USA wird berichtet, dass man dort in Apples Karten-App jetzt schon nach dem Golf von Amerika suchen kann und dann zum Golfen Mexiko geleitet wird.