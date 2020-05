iPhone SE 2020: 8er-Hüllen kompatibel, 8er-Displayschutz eher nicht

Frisch gebackene Besitzer des iPhone SE 2020 können weitgehend einschränkungsfrei zu Hüllen und Cases greifen, die eigentlich für das iPhone 8 gedacht waren.



Bauform, Maße und Passgenauigkeit der beiden Geräte sind hier weitgehend identisch und sorgen dafür, dass viele Hersteller ihre Hüllen als kompatibel zu beiden Geräte-Typen klassifizieren – der Anbieter Spigen etwa macht dies mit der beliebten Liquid Crystal-Hüllen.

Was den Display-Schutz des iPhone SE 2020 angeht, ist bei der Auswahl von Folien und sogenannten „Panzerglas“-Abdeckungen jedoch Vorsicht geboten.

Wie mehrere ifun.de-Leser berichten, scheinen leicht anders gewölbte Display-Ränder hier für Probleme beim Anbringen zu sorgen und beeinflussen die Haltbarkeit entsprechender Display-Abdeckungen.

Unter anderem berichtet Heiko:

Hallo, meine Frau war heute in einem Apple Premium Reseller Shop und hat sich ein Panzerglas auf ihr neues iPhone SE machen lassen. In einem Apple Fachgeschäft sollte man davon ausgehen dass das auch 100% funktioniert und tadellos ist. Das Glas sieht aus als wenn es ein Laie geklebt hat. An den Rändern klebt es einfach nicht.

Jetzt kommst, der Verkäufer meinte: Er hätte gestern schonmal eine Folie auf ein Neues SE geklebt und hatte das gleiche Problem. Wieder die Ränder die nicht sauber kleben. Er gehe davon aus das was mit den Displays der neuen SE nicht stimmen würde. Wenn sich in zwei Tagen die Folie weiter lösen sollte würden wir unser Geld zurück bekommen. […]