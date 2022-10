Bosch Smarthome: HomeKit-Update für neues Thermostat und Fenstersensoren

Noch nicht verfügbar ist die ebenfalls schon im August angekündigte neue Version der Bosch-Sicherheitskamera für Innenräume. Hier würden wir vom Kauf des bislang weiterhin von Bosch angebotenen Vorgängermodells abraten und auf den wohl in Kürze bevorstehenden Start der Eyes Innenkamera II warten, die nicht nur in ein kompakteres Gehäuse gesteckt wurde, sondern auch mit verbesserter Technik ausgestattet ist.

Die neuesten Smarthome-Produkte von Bosch sollten jetzt auch in vollem Umfang mit Apple HomeKit kompatibel sein. Nach einem Update für die Basisstation steht nun auch die Smarthome-App von Bosch in einer neuen Version bereit. Im Update-Text wird ausdrücklich die nun vorhandene Kompatibilität der neue Heizkörper-Thermostate und der neuen Tür-Fenster-Kontakte mit Apple HomeKit erwähnt.

