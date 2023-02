Apex Legends Mobile wird nach 8 Monaten wieder eingestellt

Es ist gerade mal ein dreiviertel Jahr her, seit Electronic Arts den Battle-Royale-Shooter Apex Legends Mobile in den App Store gebracht hat. Jetzt hat die für das Spiel verantwortliche EA-Tochter Respawn angekündigt, dass sich der Titel nur noch bis Mai spielen lässt und in Vorbereitung darauf bereits sämtliche In-App-Käufe aus der App entfernt.

Die Ankündigung kommt nicht nur aufgrund der Tatsache überraschend, dass die App gefühlt eben erst an den Start gegangen ist. Auch beim Blick auf die Bewertungen des Spiels im App Store würde man nicht auf die Idee kommen, dass es Gründe für eine derart drastische Maßnahme gibt. In Deutschland präsentiert sich „Apex Legends Mobile“ aktuell mit durchschnittlich 4,7 Sternen, begleitet von Lobeshymnen, in denen von einem überwältigenden Spielerlebnis und einer mit der Darstellung auf dem PC vergleichbaren Grafik die Rede ist.

In der Begründung für ihren Schritt bescheinigen die Entwickler dem Spiel zwar einen hervorragenden Start, im weiteren Verlauf habe man jedoch die Erwartungen insbesondere mit Blick auf die Qualität des Spiels nicht erfüllen können. Gemeinsam mit allen Beteiligten habe man darauf basierend den Entschluss gefasst, das Spiel auslaufen zu lassen und sei zuversichtlich, dass dies auch die richtige Entscheidung für die Spieler ist.

Server werden am 1. Mai abgeschaltet

Für aktive Nutzer des Spiels ist diese Entscheidung vermutlich nicht nur ärgerlich, sondern auch mit einer ganzen Reihe an Fragen verbunden, beispielsweise was mit den bereits getätigten In-App-Käufen passiert.

Die Entwickler schalten die Server des Spiels am 1. Mai ab. Bis dahin lässt sich das Spiel in vollem Umfang weiter verwenden und man sollte in diesem Zeitraum nach Möglichkeit auch seine bislang getätigten In-App-Käufe nutzen beziehungsweise eventuell vorhandene Spielewährung verbrauchen. Es wird den Entwicklern zufolge nicht möglich sein, sich etwaige Restbeträge oder dergleichen erstatten zu lassen.