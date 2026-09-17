Gegen Gutscheinbetrug: iPhone prüft Apple Gift Cards per NFC

Apple bereitet eine neue und deutlich bequemere Möglichkeit zum Einlösen seiner Geschenkkarten vor. Künftige Apple Gift Cards sollen sich einfach an die Rückseite eines iPhones halten lassen. iOS 27 erkennt die Karte per NFC, zeigt das vorhandene Guthaben an und ermöglicht anschließend direkt die Gutschrift auf den eigenen Apple Account.

MacRumors hatte entsprechende Hinweise bereits im Release Candidate von iOS 27 entdeckt. Inzwischen konnte Entwickler und Karta-Mitbegründer David Anderson die noch nicht offiziell freigeschaltete Oberfläche aktivieren und erstmals demonstrieren.

Die neuen Geschenkkarten enthalten demnach einen NFC-Sicherheitschip. Auf der Karte selbst findet sich der Hinweis, das obere Ende der iPhone-Rückseite an eine gekennzeichnete Stelle zu halten. Anschließend öffnet iOS automatisch die neue Einlöseansicht. Dort kann zunächst das Guthaben geprüft und die Karte anschließend eingelöst werden.

iPhone prüft die Karte vor dem Einlösen

Der NFC-Chip soll nicht nur Komfort bringen, sondern auch Betrug erschweren. Im Code von iOS 27 finden sich Hinweise darauf, dass das iPhone überprüft, ob eine Geschenkkarte authentisch und noch nicht eingelöst wurde. Manipulierte, stornierte oder gesperrte Karten können entsprechend zurückgewiesen werden.

Ende vergangenen Jahres hatten wir beispielsweise über einen manipulierten Gutschein berichtet, dessen Einlösung sogar zur vorübergehenden Sperre des zugehörigen Apple Accounts geführt hatte. Auch klassische Betrugsmaschen, bei denen Opfer zum Kauf und zur Weitergabe von Gutscheincodes aufgefordert werden, sind weiterhin verbreitet.

16-stelliger Code bleibt als Alternative

Das bisherige Verfahren verschwindet allerdings nicht. Aktuell lassen sich Apple Gift Cards über ihren 16-stelligen Code einlösen. Dieser kann mit der iPhone-Kamera gescannt oder manuell eingegeben werden. Auch auf den neuen Karten soll diese Möglichkeit erhalten bleiben.

Wann Apple die NFC-Einlösung offiziell freischaltet und wann entsprechend ausgestattete Geschenkkarten in Deutschland erhältlich sind, ist noch offen. Die notwendigen Funktionen befinden sich bereits in iOS 27, sind derzeit aber noch nicht regulär nutzbar.