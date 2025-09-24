iPhone-Kurzbefehle: Schneller zu App-Einstellungen und Updates

Mit der Kurzbefehle-App von Apple lassen sich wiederkehrende Handgriffe abkürzen, auch ohne sich durch die verschachtelten Untermenüs der teils doch recht anspruchsvollen Automatisierungs-Anwendung kämpfen zu müssen.

Besonders zeitsparend sind die folgenden zwei Lösungen, die sich in das Kontrollzentrum integrieren oder mit der Aktionstaste des iPhone verknüpfen lassen. Zum einen ist es möglich, direkt in die Systemeinstellungen der aktuell geöffneten App zu springen. Zum anderen kann ein Kurzbefehl eingerichtet werden, der sofort zur Update-Übersicht im App Store führt.

Direkter Sprung in die App-Einstellungen

Anwendungen die Teile ihrer Einstellungen in den Systemeinstellungen ablegen, machen eigentlich alles richtig, lassen sich auf Geräten mit vielen installierten Anwendungen aber nur schwer aufspüren. Normalerweise erfordert es mehrere Schritte, um in die Einstellungen einer App zu gelangen. Nutzer müssen die Systemeinstellungen öffnen, hier den Bereich Apps aufrufen, die gewünschte Anwendung suchen und dann den passenden Abschnitt auswählen.

Mit einem Kurzbefehl lässt sich dieser Vorgang abkürzen. Der Befehl erkennt die aktuell aktive App und öffnet automatisch deren Einstellungsseite. So kann man etwa schnell Berechtigungen prüfen oder Benachrichtigungen anpassen.

Die Einrichtung erfolgt, indem der Kurzbefehl in der Kurzbefehle-App installiert und anschließend im Kontrollzentrum hinterlegt wird. Dort lässt er sich über die Funktion „Kurzbefehl ausführen“ einem Symbol zuweisen. Auch ein Start über die Aktionstaste aktueller iPhone-Modelle ist möglich.

Der Kurzbefehl springt in die (System-)Einstellungen der gerade geöffneten App

Schneller Update-Check im App Store

Solltet ihr euch ohnehin bereits in der Kurzbefehle-App befinden, könnt ihr einen weiteren Kurzbefehl erstellen, der den App-Store-Link „itms-apps://apps.apple.com/updates“ aufruft. Dieser führt direkt in den Bereich des App Stores, in dem verfügbare App-Aktualisierungen angezeigt werden. Wer seine Apps regelmäßig aktualisiert, spart sich damit den Umweg über die manuelle Navigation im App Store. Auch dieser Befehl kann bequem im Kontrollzentrum oder über die Aktionstaste gestartet werden.

Kombiniert bieten beide Kurzbefehle einen schnellen Zugriff auf häufig genutzte Bereiche des iPhone. Einstellungen für einzelne Apps sind so in Sekunden erreichbar und der tägliche Update-Check lässt sich ohne größere Umwege starten.