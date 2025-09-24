iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 200 Artikel

Übersetzungen direkt in der App

WhatsApp führt Übersetzungen für Nachrichten ein
Artikel auf Mastodon teilen.
21 Kommentare 21

WhatsApp erweitert seinen Funktionsumfang um die Möglichkeit, Nachrichten direkt in der App zu übersetzen. Nutzerinnen und Nutzer können Texte in fremden Sprachen künftig per Touchscreen-Berührung in die eigene Sprache übertragen lassen.

Whatsapp Translate Square

Dazu reicht es, eine Nachricht länger gedrückt zu halten und die Übersetzungsoption auszuwählen. Die gewünschte Ausgangs- oder Zielsprache lässt sich festlegen und kann für spätere Übersetzungen gespeichert werden. Das Angebot gilt nicht nur für persönliche Chats, sondern auch für Gruppengespräche und die sogenannten Kanäle.

Für Android steht zusätzlich eine automatische Übersetzungsfunktion bereit. Damit können ganze Gesprächsverläufe so eingestellt werden, dass eingehende Nachrichten fortlaufend übersetzt werden. Ein Feature, das vor allem bei längeren Konversationen in unterschiedlichen Sprachen praktisch sein könnte.

Zum Start umfasst die Übersetzungsfunktion auf dem iPhone mehr als 19 Sprachen. Zu den hierzulande unterstützten Sprachen zählen neben Englisch auch Arabisch, Französisch, Japanisch, Mandarin, Niederländisch, Spanisch, Türkisch, Ukrainisch und Vietnamesisch.

WhatsApp will das Angebot im Laufe der Zeit weiter ausbauen.

Übersetzung erfolgt lokal

Ein wichtiges Detail ist, dass die Übersetzungen direkt auf dem Gerät erfolgen, der beliebte Messenger greift dafür auf die von Apples Übersetzen-App unterstützten Sprachen zu. Inhalte müssen also nicht an Server des Unternehmens gesendet werden, was den Datenschutz stärken soll. Gleichzeitig sorgt die lokale Verarbeitung für eine schnelle Umsetzung der Übersetzungen.

Mit dieser Neuerung will WhatsApp den Austausch seiner mehr als drei Milliarden User in über 180 Ländern vereinfachen. Sprachbarrieren sollen dadurch abgebaut und die Kommunikation in internationalen Gemeinschaften leichter möglich werden.

Laden im App Store
‎Übersetzen
‎Übersetzen
Entwickler: Apple
Preis: Kostenlos
Laden
Laden im App Store
‎WhatsApp Messenger
‎WhatsApp Messenger
Entwickler: WhatsApp Inc.
Preis: Kostenlos
Laden

24. Sep. 2025 um 08:28 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    21 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Diese App kann sich noch so sehr mit Feature-Sammlungen aufblasen, mit Meta in der DNA bleibt der faule Beigeschmack bestehen weil nichts wirklich kostenlos ist & Daten sind ihr Kapital. (^ . < )

    Antworten Melden

  • Ich finde das ist eine sehr gute Neuerung. Dies hilft wirklich, die Kommunikation in unterschiedlichen Sprachen zu beschleunigen.

    Man kann zu Meta stehen wie man will, aber ich freue mich auf diese neue Funkion.

    Antworten Melden

  • Mag ja alles stimmen mit Meta aber dieses Feature finde ich persönlich gut. Ich lerne gerade Spanisch und da ist dieses Feature sehr hilfreich.

    Antworten Melden

  • Meta sollte es erstmal hinbekommen ihre Apps zeitnah an neue OS Updates anzupassen. WhatsApp nutzt immer noch die alte Tastatur auf dem iPhone…

    Antworten Melden

    • Ist mir nicht aufgefallen, finde ich aber klasse, die Tastatur ist hier auch nochndie alte und funktioniert besser als die neue, alles natürlich nur aus meiner Sicht in meinem Fall gesehen.

      Antworten Melden

    • Das solltest du besser an Apple adressieren. Wäre doch ein leichtes zu sagen, dass App-Updates nach dem iOS Release nur noch das neue Framekit nutzen dürfen oder es sonst nicht mehr in den AppStore schaffen. Ich glaube die haben sogar solche Regelungen, setzen die aber nich konsequent durch. Oder vielleicht nur bei den kleinen. Wie dieses pip Feature. Sollte ja auch implementiert werden, willste das bei YouTube nutzen, musst du aber ein Abo abschließen

      Antworten Melden

  • Vor allem soll WhatsApp erst mal das Transkribieren Audionachrichten hinbekommen. Bei Instagram funktioniert es in 99 % der Fälle absolut korrekt. Bei WhatsApp ist es eher ein geratener Lückentext. Warum bekommt Meta das nicht hin?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Komisch, funktioniert bei mir nicht. Spanische Nachricht kann ich nicht übersetzen lassen… Funktion kommt evtl. erst später?

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42200 Artikel in den vergangenen 6598 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven