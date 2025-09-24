WhatsApp führt Übersetzungen für Nachrichten ein

WhatsApp erweitert seinen Funktionsumfang um die Möglichkeit, Nachrichten direkt in der App zu übersetzen. Nutzerinnen und Nutzer können Texte in fremden Sprachen künftig per Touchscreen-Berührung in die eigene Sprache übertragen lassen.

Dazu reicht es, eine Nachricht länger gedrückt zu halten und die Übersetzungsoption auszuwählen. Die gewünschte Ausgangs- oder Zielsprache lässt sich festlegen und kann für spätere Übersetzungen gespeichert werden. Das Angebot gilt nicht nur für persönliche Chats, sondern auch für Gruppengespräche und die sogenannten Kanäle.

Für Android steht zusätzlich eine automatische Übersetzungsfunktion bereit. Damit können ganze Gesprächsverläufe so eingestellt werden, dass eingehende Nachrichten fortlaufend übersetzt werden. Ein Feature, das vor allem bei längeren Konversationen in unterschiedlichen Sprachen praktisch sein könnte.

Zum Start umfasst die Übersetzungsfunktion auf dem iPhone mehr als 19 Sprachen. Zu den hierzulande unterstützten Sprachen zählen neben Englisch auch Arabisch, Französisch, Japanisch, Mandarin, Niederländisch, Spanisch, Türkisch, Ukrainisch und Vietnamesisch.

WhatsApp will das Angebot im Laufe der Zeit weiter ausbauen.

Übersetzung erfolgt lokal

Ein wichtiges Detail ist, dass die Übersetzungen direkt auf dem Gerät erfolgen, der beliebte Messenger greift dafür auf die von Apples Übersetzen-App unterstützten Sprachen zu. Inhalte müssen also nicht an Server des Unternehmens gesendet werden, was den Datenschutz stärken soll. Gleichzeitig sorgt die lokale Verarbeitung für eine schnelle Umsetzung der Übersetzungen.

Mit dieser Neuerung will WhatsApp den Austausch seiner mehr als drei Milliarden User in über 180 Ländern vereinfachen. Sprachbarrieren sollen dadurch abgebaut und die Kommunikation in internationalen Gemeinschaften leichter möglich werden.