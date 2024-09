Dash Cam X-Serie: Garmin stellt 4 neue Autokameras vor

Garmin hat die aus vier verschiedenen Modellen bestehende Dash Cam X Serie vorgestellt. Bei den neuen Sicherheitskameras für den Straßenverkehr wurde vor allem im Bereich der Bildqualität nachgebessert. Die Optik der Geräte ist mit einem Polfilter ausgestattet, der insbesondere Spiegelungen durch Windschutzscheiben reduzieren soll. Zudem wirbt der Hersteller damit, dass sich mithilfe der verbauten „Clarity HDR-Optik“ auch bei sehr hellem oder schwachem Licht gestochen scharfe Details einfangen lassen.

Kleinstes Modell ohne Display und GPS

Bei der Dash Cam Mini 3 wurde auf ein Display verzichtet, um eine möglichst kleine Bauform zu erreichen. Videos können damit in HD-Auflösung mit maximal 1080p aufgezeichnet werden.

Die größere Dash Cam X110 verfügt nicht nur über ein 2,4 Zoll großes Display, sondern auch über einen integrierten GPS-Empfänger. Die Auflösung der Aufnahmen ist ebenfalls auf 1080p beschränkt.

Wenn man in Sachen Auflösung höher gehen will, kommt als nächstes die Dash Cam X210 in Frage. Deren Funktionsumfang ist mit dem Modell X110 identisch, allerdings kann diese Kamera HD-Videos mit 1440p aufnehmen.

Beim Topmodell Dash Cam X310 verbaut Garmin einen ebenfalls 2,4 Zoll großen Touchscreen. Zudem ermöglicht diese Kamera mit 4K Ultra-HD die höchste im Rahmen der neuen Produktreihe verfügbare Auflösung.

Cloud-Zugriff auf die Kameras per Abo

Mithilfe der für iOS und Android erhältlichen App Garmin Drive hat man die Möglichkeit, die Bilder von bis zu vier Dashcams zu synchronisieren, um Aufnahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu erhalten. Diese Art der Nutzung dürfte allerdings eher die Ausnahme sein.

Ebenfalls dürfte das von Garmin angebotene Vault-Abonnement bei privaten Nutzern eher die Ausnahme sein. Hier werden monatlich 10,99 Euro fällig, damit man Fahrzeugüberwachungsfunktionen wie einen Parkwächter erhält und auf der Kamera gespeicherte Videos oder auch eine Live-Ansicht automatisch in die Garmin-Cloud übertragen werden, von wo man sie dann auch mit der Drive-App des Herstellers abrufen kann.

Garmin hat die neuen Dashcam-Modelle bereits im Verkauf. Die Preise für die einzelnen Kameras liegen zwischen 169,99 Euro und 399,99 Euro.