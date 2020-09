iPhone in der Nähe: AM-Radio gibt Audioinhalte wieder

Interessante Entdeckung. Zahlreiche iPhone-Modelle sind in der Lage ihr Audiosignal drahtlos an in der Nähe aufgestellte AM-Radios zu übertragen. Diese müssen zur rauschenden, aber gut hörbaren Wiedergabe lediglich auf eine Frequenz von etwa ~960 KHz eingestellt werden.

Ich kann bei einem iPhone 8 (nicht Pro) bestätigen, dass man bei etwa 960 KHz auch die haptischen Klicks erkennen kann! Ich vermute, dass sie einen Klasse-D-Verstärker mit der PWM bei 960 KHz betreiben, was für einen Klasse-D-Verstärker 20x 48kHz genau richtig wäre. Video-Demo von beiden. pic.twitter.com/EbodZS11kB — Carly Rae Jepstein (@jonny290) September 3, 2020

Das Radio gibt auch haptische Klicks und Vibrationen wieder. Aktuelle Arbeitstheorie: Das hier beobachtete Phänomen ist kein ungewollter Signalabgriff, sondern hängt mit der Kompatibilität des iPhone mit Hörgeräten zusammen.

So unterstützen fast alle iPhone-Modelle seit dem iPhone 5s die induktive Audio-Übertragung mit Hilfe einer sogenannten Telefonspule. Ein Feature, dass sich offenbar auch auf AM-Radios bemerkbar macht und hier Strecken von bis zu 6 Metern überbrücken kann.