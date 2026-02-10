Mit Audioaufnahmen oder Referenzdateien
Echovo: Freie App bringt TTS und Stimmklonen offline auf das iPhone
Mit Echovo ist eine neue iOS-App erschienen, die Text in gesprochene Sprache umwandelt und Stimmen klonen kann, ohne eine Internetverbindung zu benötigen. Grundlage ist das Open-Source-Modell Qwen3-TTS, das vollständig lokal auf dem Gerät ausgeführt wird.
Die Berechnung erfolgt mithilfe von Apples MLX-Framework und nutzt die Hardwarebeschleunigung moderner iPhone-Chips. Texte, Audiodaten und Sprachproben verbleiben dabei auf dem Smartphone und werden nicht an externe Server übertragen.
Lokale Verarbeitung statt Cloud-Anbindung
Im Kern bietet Echovo zwei Funktionen: Zum einen lassen sich beliebige Texte eingeben oder einfügen und anschließend in gesprochene Sprache umwandeln. Nutzer können dabei zwischen verschiedenen Sprecherprofilen wählen und Parameter wie Sprechtempo oder Stil anpassen. Zum anderen unterstützt die App das Klonen von Stimmen. Dafür genügt eine kurze Audioaufnahme oder eine importierte Referenzdatei, aus der charakteristische Merkmale der Stimme abgeleitet werden.
Die App arbeitet vollständig offline, nachdem das jeweilige Sprachmodell einmalig heruntergeladen wurde. Pro Modell werden rund zwei Gigabyte Speicherplatz benötigt. Laut Entwickler ist kein API-Zugriff eingebunden, sondern das vollständige Modell lokal portiert. Damit soll die App eine Alternative zu Cloud-Diensten bieten, die oft laufende Kosten verursachen oder eine Internetverbindung voraussetzen.
Sprachen, Technik und Voraussetzungen
Echovo unterstützt derzeit elf Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Eine automatische Spracherkennung kann Texte selbstständig zuordnen. Zusätzlich zeigt die App technische Kennzahlen wie Rechenzeit, Speicherbedarf und thermischen Zustand des Geräts an. Für die Audioqualität stehen unterschiedliche Presets zur Verfügung, die zwischen schneller Berechnung und höherer Detailtreue abwägen.
Voraussetzung für die Nutzung ist ein iPhone mit aktuellem Apple-Silicon-Chip, empfohlen wird mindestens ein A17 Pro. Echovo ist im App Store verfügbar und richtet sich an Nutzer, die Sprachsynthese und Stimmklonen ohne Cloud-Abhängigkeit einsetzen möchten.
Kostenfrei ohne InApp Kauf? Zwickt mich mal jemand bitte
Wenn man nur tief genug gräbt, dann findet man auch 2026 noch eine ganze Handvoll sehenswerter iPhone-Apps im Store.
Das Klonen von Stimmen funktioniert bei mir zumindest nicht. Nach der Analyse bekomme ich nur eine 1-Sekunden-Datei mit einer Art Hupgeräusch…
Wenn die Eingangsstimme klingt wie eine Hupe, dann kann das passieren.
Ich erhalte auch nur Kratzen und Verzerrungen als Ergebnis. Nicht ein Ansatz eines verständliches Wortes.
(Mit meiner eigenen Stimme getestet)
Auch das Vorlesen von Text funktioniert nicht.
Hier auch nur so eine Art Rauschen und krächzen
Update: auf dem iPad mit M2 funktioniert es, auf dem iPhone 16 Pro nur Knarzen und Rauschen.
Du hast vollkommen recht, auch bei mir nur Rauschgeräusche mit elektronischen Gepiepe im Hintergrund. Da scheint was überhaupt nicht zu funktionieren.
Bei mir das gleiche Problem… erstmal wieder deinstallieren
wow, Fake-Anrufe – wir kommen.
Da werden die Enkel-Trick-Betrügeranrufe und Co nochmal aufleben.
Einfach mit KI zurückrufen
Um eine Stimme zu klonen, braucht es ja zuallererst die Stimme des Originals.
Die Stimme klingt mir ähnlich, aber Timing und Betonung sind unbrauchbar schlecht und nicht anpassbar.
Auch gerade ausprobiert und ich verstehe was von Audio. Nicht mal der Ansatz irgendein Textes ist erkennbar nur ein wildes Rauschen mit elektronischen Geräuschen.
Absoluter Schrott – super Tip!