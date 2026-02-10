iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 341 Artikel

Mit Audioaufnahmen oder Referenzdateien

Echovo: Freie App bringt TTS und Stimmklonen offline auf das iPhone
16 Kommentare 16

Mit Echovo ist eine neue iOS-App erschienen, die Text in gesprochene Sprache umwandelt und Stimmen klonen kann, ohne eine Internetverbindung zu benötigen. Grundlage ist das Open-Source-Modell Qwen3-TTS, das vollständig lokal auf dem Gerät ausgeführt wird.

Qwen3 Tts

Die Berechnung erfolgt mithilfe von Apples MLX-Framework und nutzt die Hardwarebeschleunigung moderner iPhone-Chips. Texte, Audiodaten und Sprachproben verbleiben dabei auf dem Smartphone und werden nicht an externe Server übertragen.

Lokale Verarbeitung statt Cloud-Anbindung

Im Kern bietet Echovo zwei Funktionen: Zum einen lassen sich beliebige Texte eingeben oder einfügen und anschließend in gesprochene Sprache umwandeln. Nutzer können dabei zwischen verschiedenen Sprecherprofilen wählen und Parameter wie Sprechtempo oder Stil anpassen. Zum anderen unterstützt die App das Klonen von Stimmen. Dafür genügt eine kurze Audioaufnahme oder eine importierte Referenzdatei, aus der charakteristische Merkmale der Stimme abgeleitet werden.

Echovo App

Die App arbeitet vollständig offline, nachdem das jeweilige Sprachmodell einmalig heruntergeladen wurde. Pro Modell werden rund zwei Gigabyte Speicherplatz benötigt. Laut Entwickler ist kein API-Zugriff eingebunden, sondern das vollständige Modell lokal portiert. Damit soll die App eine Alternative zu Cloud-Diensten bieten, die oft laufende Kosten verursachen oder eine Internetverbindung voraussetzen.

Sprachen, Technik und Voraussetzungen

Echovo unterstützt derzeit elf Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Eine automatische Spracherkennung kann Texte selbstständig zuordnen. Zusätzlich zeigt die App technische Kennzahlen wie Rechenzeit, Speicherbedarf und thermischen Zustand des Geräts an. Für die Audioqualität stehen unterschiedliche Presets zur Verfügung, die zwischen schneller Berechnung und höherer Detailtreue abwägen.

Echovo Settings

Voraussetzung für die Nutzung ist ein iPhone mit aktuellem Apple-Silicon-Chip, empfohlen wird mindestens ein A17 Pro. Echovo ist im App Store verfügbar und richtet sich an Nutzer, die Sprachsynthese und Stimmklonen ohne Cloud-Abhängigkeit einsetzen möchten.

Laden im App Store
Echovo - TTS & Voice Cloning
Echovo - TTS & Voice Cloning
Entwickler: harim kang
Preis: Kostenlos
Laden

10. Feb. 2026 um 13:51 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    16 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Kostenfrei ohne InApp Kauf? Zwickt mich mal jemand bitte

    Antworten Melden

  • Das Klonen von Stimmen funktioniert bei mir zumindest nicht. Nach der Analyse bekomme ich nur eine 1-Sekunden-Datei mit einer Art Hupgeräusch…

    Antworten Melden

  • wow, Fake-Anrufe – wir kommen.
    Da werden die Enkel-Trick-Betrügeranrufe und Co nochmal aufleben.

    Antworten Melden

  • Die Stimme klingt mir ähnlich, aber Timing und Betonung sind unbrauchbar schlecht und nicht anpassbar.

    Antworten Melden

  • Auch gerade ausprobiert und ich verstehe was von Audio. Nicht mal der Ansatz irgendein Textes ist erkennbar nur ein wildes Rauschen mit elektronischen Geräuschen.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

