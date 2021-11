iPhone-Horrorspiel „Alien : Isolation“ erscheint am 16. Dezember

Ursprünglich erschien Alien: Isolation bereits 2014 für PC, Xbox und Playstation. Für die iOS Umsetzung zeichnet sich erneut Feral Interactive aus, die bereits mit Total War: Rome, XCom 2, Tropico und Company of Heroes eine ganze Reihe hochwertiger Mobilumsetzungen für iPhone und iPad entwickelt haben.

Alien: Isolation spielt 15 Jahre nach dem ersten Alien Film und versetzt euch in die Rolle von Ellen Riplyes Tochter Amanda. Diese hat erfahren, dass der Flugschreiber des Raumschiffes Nostromo gefunden wurde und Hinweise darauf enthält, dass ihre Mutter noch am leben sei. Zusammen mit dem Androiden Samuels und ihrer Kollegin Nina Taylor, die wie Amanda ebenfalls für Wayland-Yutani tätig ist, begibt sie sich darauf hin zur Raumstation Sevastopol um an die Daten des Flugschreibers zu gelangen.

Das Horrospiel ist kein primitiver Shooter, in dem ihr als schwer bewaffnete Supersoldatin auf Alienjagd geht. Stattdessen bleibt euch als unbewaffnete Zivilistin meist nur die Flucht und die Suche nach einem Versteck, wenn euch das Alien oder skrupellos mordende Androiden begegnen. In Alien: Isolation solltet ihr entsprechend stets auf der Hut sein und in Deckung bleiben, während ihr euren Weg durch die bereits bei eurer Ankunft ins Chaos gestürzte Station bahnt.

Alien: Isolation erscheint am 16. Dezember für iPhone und iPad und kann bereits jetzt für 14,99 Euro vorbestellt werden. Damit ist der Titel für ein iOS Spiel zwar nicht besonders günstig, kommt im Gegenzug jedoch ohne nervige InApp Käufe aus. Der Preis scheint auch insofern fair, dass die Version für macOS, Windows und Linux auf Steam regulär für 36,99 Euro angeboten wird und auch die Fassung für die Nintendo Switch mit 34,99 Euro zu Buche schlägt.