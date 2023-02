iPhone-Grillthermometer: 4 Modelle von Inkbird mit Bluetooth oder WLAN

Einsteiger werfen einen Blick auf das Modell IBT-2X . Hier bekommt ihr für momentan 26 Euro ein kompaktes Thermometer mit zwei Fühlern und integriertem Display. Ergänzend lässt sich das Gerät auch per Bluetooth mit dem iPhone koppeln und über die App BBQ Go steuern. Hier könnt ihr dann nicht nur die aktuellen Messwerte ablesen, ohne direkt neben dem Grill zu stehen, sondern auch die gewünschten Temperaturbereiche definieren und diese Angaben mit Alarmen verknüpfen. Die Stromversorgung des Thermometers erfolgt mithilfe von zwei AAA-Batterien.

