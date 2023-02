ZDF will Alternative zu Twitter entwickeln

Ob und wann aus diesen Ideen etwas wird, steht allerdings noch komplett in den Sternen. Derzeit habe man noch nicht einmal eine Vorstellung, wie so etwas überhaupt aussehen könne: „Da zerbrechen sich jetzt sehr kluge Menschen bei New Public und bei uns und unseren Partnern die Köpfe“.

Der ZDF-Verantwortliche sieht gemeinsam mit seinen Kollegen aus Kanada, der Schweiz und Belgien eine potenzielle Alternative in einem in Zusammenarbeit mit einer gemeinnützig geführten Initiative entwickelten und finanziell unabhängigen Angebots. Man wolle einen „hassfreien Kommunikationsraum für den gesellschaftlichen Diskurs“ schaffen und diesen als öffentlich-rechtliche Einrichtung schützen und kuratieren.

Hintergrund sei die Tatsache, dass die öffentliche Debatte im Netz wie jüngst am Beispiel Twitter zu sehen weitgehend über Plattformen läuft, die an privatwirtschaftliche Interessen gebunden sind und deren Ausrichtung sich dementsprechend quasi über Nacht ändern könne. Damit eng verbunden sind auch die jeweils konkreten Maßnahmen im Zusammenhang mit über diese Plattformen geteilten Desinformationen oder gar Hassmeldungen.

