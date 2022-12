Die Vorfälle in den vergangenen Wochen haben dazu geführt, dass Foxconn in den vergangenen Wochen deutlich weniger Geräte produzieren konnte, als dies normalerweise der Fall ist. Foxconn wird als Apples wichtigster Partner bei der iPhone-Produktion gewertet, das Unternehmen soll mit der Fertigung von rund 70 Prozent aller iPhones betraut sein und fertige in der besonders betroffenen Niederlassung im chinesischen Zhengzhou den größten Teil der von Apple verkauften Premium-Modelle des iPhone, darunter auch das aktuelle iPhone 14 Pro.

Foxconn läuft langsam wieder an iPhone-Fertigung: Vor dem Jahreswechsel keine Besserung in Sicht

Insert

You are going to send email to