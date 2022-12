HomePod mini wieder für 79 Euro zu haben

Vom Klang her ist der HomePod mini gut, kann es jedoch mit einem vollwertigen Lautsprecher eher nicht aufnehmen. Unersetzlich will Apple das Zubehör allerdings mit Blick auf seine HomeKit-Optionen machen. Der kleine Siri-Lautsprecher macht sich nämlich nebenbei auch als HomeKit-Gateway und Thread-Router nützlich und lässt sich in Verbindung mit dieser Aufgabe dann doch ein ganzes Stück weite flexibler positionieren, als beispielsweise das ebenfalls mit diesen Zusatzaufgaben betraute Apple TV.

Man darf darüber schmunzeln, dass es jetzt immer die Farben Orange, Blau und Gelb sind, in denen die Lautsprecherkugel von Apple günstiger angeboten wird. Als diese Farben vor einem Jahr als zusätzliche Varianten vorgestellt wurden, war es genau umgekehrt, und man konnte den HomePod mini in seinen ursprünglichen Optionen Weiß oder Schwarz günstiger bekommen, während für die drei neueren Farben teils deutlich höhere Preise fällig wurden.

