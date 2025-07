Bosch eBike Flow: Motorleistung per App erhöhen und E-Bike teilen

Bosch hat mit der neu veröffentlichten Version 1.28.9 der App eBike Flow und einem begleitenden Update für die Software der Fahrräder drei neue, vor kurzem angekündigte Erweiterungen freigeschaltet. Bei bestimmten E-Bike-Antrieben von Bosch können Nutzer jetzt selbst Einfluss auf deren Leistung nehmen. Zudem kommt mit dem Update die Möglichkeit, sein Fahrrad mit anderen Nutzern der App zu teilen und den Akku für Fremdnutzung zu sperren.

Für zahlreiche Besitzer eines E-Bikes mit Bosch-Motor dürfte die Möglichkeit, selbst Einfluss auf die Leistung des Antriebs zu nehmen, die interessanteste Neuerung mit dem aktuellen Update sein. Hierzu sei aber gleich vorweggenommen, dass diese Funktion nur für ausgewählte Drive Units von Bosch aus den Produktreihen Cargo Line und Performance Line zur Verfügung steht:

Cargo Line (BDU384Y)

Performance Line PX (BDU347Y)

Performance Line Speed (BDU388Y)

Performance Line CX (BDU384Y)

Performance Line CX (BDU374Y)

Hersteller muss einverstanden sein

Wenn die neue Option für das eigene E-Bike verfügbar ist, ist in den Einstellungen für individuelle Fahrmodi eine zusätzliche Kachel namens „Maximale Leistung“ vorhanden. Hier könnt ihr dann die Höchstleistung des Antriebs in 25-Watt-Schritten anpassen.

Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass der Hersteller des Fahrrads die maximale Leistung per Werkseinstellung begrenzen kann. In diesem Fall lassen sich nur die Werte einstellen, die der Hersteller vorgegeben hat. Zudem weist Bosch darauf hin, dass höhere Leistungswerte auch einen höheren Verschleiß bedeuten – dass darüber hinaus auch die Reichweite entsprechend sinkt, sollte niemanden überraschen.

Erweiterungen für Flow+-Abo

Abonnenten von Bosch Flow+ haben im Anschluss an das Update die Möglichkeit, ihr Fahrrad mit anderen Benutzern der eBike-App von Bosch zu teilen. Zudem hat Bosch in der neuesten Version seiner E-Bike-Software die ebenfalls bereits angekündigte Option integriert, den Akku für die Verwendung in fremden Fahrrädern zu sperren.