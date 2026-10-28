iPhone Duo: Smart Take fotografiert automatisch – so geht’s

Mit dem iPhone Duo lassen sich Gruppenfotos aufnehmen, ohne dass jemand hinter der Kamera stehen oder hektisch zum Selbstauslöser laufen muss. Apples Funktion „Smart Take“ erkennt, wann die Personen vor der Linse bereit sind, und fotografiert dann selbstständig. Möglich wird das durch das faltbare Gehäuse, mit dem sich das iPhone auf einer ebenen Fläche aufstellen lässt.

Smart Take: Gruppenfotos ohne Countdown

Um Smart Take zu nutzen, öffnest du die Kamera-App und stellst das iPhone Duo stabil auf einen Tisch oder eine andere geeignete Unterlage. Sobald das Gerät ruhig steht, erscheint die Schaltfläche für Smart Take. Falls sie fehlt, lässt sich die Funktion über die Kamerasteuerung auswählen. Ein Fingertipp startet die Aufnahme, anschließend kannst du selbst vor die Kamera treten.

Das iPhone analysiert die Szene direkt auf dem Gerät und löst aus, sobald die Personen posieren oder stillhalten. Laut Apple-Anleitung entstehen innerhalb weniger Minuten bis zu 20 Bilder. Ein kurzes Aufblinken signalisiert jede Aufnahme. Anders als beim gewöhnlichen Selbstauslöser musst du also keinen Countdown abpassen.

Besonders praktisch ist die teilweise aufgeklappte Position: Auf einer Bildschirmhälfte bleibt die Live-Vorschau sichtbar, während die andere bereits geschossene Bilder zeigt. So kannst du die Ergebnisse kontrollieren, ohne das Gerät umzusetzen. Die Serie lässt sich jederzeit per Schaltfläche stoppen.

Selfies mit den besseren Rückkameras

Das Außendisplay eröffnet noch einen zweiten Kameratrick. Wenn du das iPhone Duo vollständig öffnest und umdrehst, kannst du dich mit den beiden 48-Megapixel-Rückkameras fotografieren. Dazu holst du die Kameraansicht über den entsprechenden Schieberegler auf den äußeren Bildschirm. Dort siehst du den Bildausschnitt und kannst über den Auslöser, eine Lautstärketaste oder die Kamerasteuerung fotografieren.

Die Rückkamera-Selfies funktionieren allerdings nur im aufgeklappten Zustand. Wer stattdessen eine andere Person fotografiert, kann mit „Duo Preview“ auch ihr eine Vorschau auf dem Außendisplay anzeigen lassen.

Beide Möglichkeiten hatte Apple bei der Vorstellung des iPhone Duo bereits angekündigt. Im Alltag zeigen sie nun, dass das zweite Display nicht nur zum Multitasking taugt, sondern gerade bei Fotos einen praktischen Nutzen haben kann.