Der Hersteller ElevationLab hat sich auf besonderes Zubehör für die AirTags spezialisiert. Ganz neu findet sich dort mit dem AirTag-Silencer nun ein Produkt, mit dessen Hilfe sich der in die Apple-Tracker integrierte Lautsprecher ausschalten lässt.

Wer dabei an eine Hülle denkt, die den Lautsprecher abschirmt oder dergleichen, liegt falsch. Der AirTag-Silencer trennt die Verbindung zum integrierten Lautsprecher dauerhaft auf mechanischem Weg.

Lautsprecher wird mechanisch deaktiviert

Wie im Video zu sehen, handelt es sich bei dem Zubehör um eine Vorrichtung, in der sich der AirTag exakt ausrichten lässt, um die Lautsprecherverbindung zuverlässig zu trennen. ElevationLab zufolge soll das Verfahren zuverlässig funktionieren. Bis es so weit war, seien allerdings umfangreiche Tests erforderlich gewesen, für die zahlreiche Prototypen benötigt und Hunderte AirTags zerstört wurden.

Im Grunde handelt es sich beim AirTag-Silencer um eine Schablone, in der der AirTag so platziert wird, dass die interne Verbindung zum Lautsprecher durch einen Hammerschlag auf einen integrierten Pin sauber getrennt wird. Das Verfahren hinterlässt allerdings ein Loch im Gehäuse des AirTag. Das sollte berücksichtigt werden, wenn der Tracker im Freien oder in feuchten Umgebungen verwendet werden soll.

Deaktivierung des Lautsprechers ist umstritten

Das Angebot dürfte für Diskussionen sorgen. Die vom Hersteller angeführten Einsatzszenarien lassen sich nachvollziehen. So kann der integrierte Lautsprecher Diebe darauf aufmerksam machen, dass ein gestohlener Gegenstand mit einem AirTag versehen und somit ortbar ist. Andererseits hat Apple die Audiosignale bewusst integriert, damit die AirTags nicht dazu verwendet werden, Personen ohne ihr Wissen zu tracken.

ElevationLab bietet den AirTag-Silencer zum Preis von 9,99 Dollar an. In Deutschland ist das neue Zubehör bislang nicht erhältlich. Der Hersteller verkauft seine Produkte hierzulande über Amazon. Unter anderem lassen sich dort wasserdichte und wetterfeste Schraub- oder Klebehalterungen sowie Batterie-Packs bestellen, mit denen sich die erwartete Laufzeit eines AirTag auf bis zu zehn Jahre verlängern lässt.