Hammerschlag und gut
ElevationLab bietet Lautsprecher-Killer für AirTags an
Der Hersteller ElevationLab hat sich auf besonderes Zubehör für die AirTags spezialisiert. Ganz neu findet sich dort mit dem AirTag-Silencer nun ein Produkt, mit dessen Hilfe sich der in die Apple-Tracker integrierte Lautsprecher ausschalten lässt.
Wer dabei an eine Hülle denkt, die den Lautsprecher abschirmt oder dergleichen, liegt falsch. Der AirTag-Silencer trennt die Verbindung zum integrierten Lautsprecher dauerhaft auf mechanischem Weg.
Lautsprecher wird mechanisch deaktiviert
Wie im Video zu sehen, handelt es sich bei dem Zubehör um eine Vorrichtung, in der sich der AirTag exakt ausrichten lässt, um die Lautsprecherverbindung zuverlässig zu trennen. ElevationLab zufolge soll das Verfahren zuverlässig funktionieren. Bis es so weit war, seien allerdings umfangreiche Tests erforderlich gewesen, für die zahlreiche Prototypen benötigt und Hunderte AirTags zerstört wurden.
Im Grunde handelt es sich beim AirTag-Silencer um eine Schablone, in der der AirTag so platziert wird, dass die interne Verbindung zum Lautsprecher durch einen Hammerschlag auf einen integrierten Pin sauber getrennt wird. Das Verfahren hinterlässt allerdings ein Loch im Gehäuse des AirTag. Das sollte berücksichtigt werden, wenn der Tracker im Freien oder in feuchten Umgebungen verwendet werden soll.
Deaktivierung des Lautsprechers ist umstritten
Das Angebot dürfte für Diskussionen sorgen. Die vom Hersteller angeführten Einsatzszenarien lassen sich nachvollziehen. So kann der integrierte Lautsprecher Diebe darauf aufmerksam machen, dass ein gestohlener Gegenstand mit einem AirTag versehen und somit ortbar ist. Andererseits hat Apple die Audiosignale bewusst integriert, damit die AirTags nicht dazu verwendet werden, Personen ohne ihr Wissen zu tracken.
ElevationLab bietet den AirTag-Silencer zum Preis von 9,99 Dollar an. In Deutschland ist das neue Zubehör bislang nicht erhältlich. Der Hersteller verkauft seine Produkte hierzulande über Amazon. Unter anderem lassen sich dort wasserdichte und wetterfeste Schraub- oder Klebehalterungen sowie Batterie-Packs bestellen, mit denen sich die erwartete Laufzeit eines AirTag auf bis zu zehn Jahre verlängern lässt.
Wie man auch in der Freakshow nachhören kann, verlangt die Polizei auch gern ein Audiosignal zur Bestätigung, dass sich das AirTag tatsächlich hinter der entsprechenden Tür befindet. Also ist es auch im Diebstahlsfall durchaus praktisch/sinnvoll
Ich habe einen solchen Polizei Einsatz hinter mir. Die Polizei (Leipzig) sagte, dass sie trotz eindeutiger Ortung die Wohnung nicht betreten dürften. Es sei zunächst ein Durchsuchungs Beschluss erforderlich :-(
Ja. Natürlich. Die Polizei darf nicht aus eigenem Recht eine Wohnung betreten – außer bei Lärmverstößen.
Den Beschluss gibt es aber auch telefonisch.
Meinem Kumpel sind die Air Pods pro 2 geklaut worden. Er sieht genau wo sie sind. Die Polizei, bei der er war, hat das nicht im geringsten interessiert.
„Dieter“ wir sind die Polizei!
;))
Ernst gemeinte Frage, aufgrund Fahrzeug Kauf ist die Idee, so ein AirTag im Fahrzeug zu verstecken. Nicht falsch verstehen bitte. Wäre es eine sinnvolle Option oder gibt es da was besseres mittlerweile ?
Hab ich bei mir auch gemacht mit ausgebauten Lautsprecher.
Gibt eine Menge Möglichkeiten. Wasserdichte Hüllen mit Magnet, Kleber oder sogar Hüllen mit Batterien die die Laufzeit verlängern.
Natürlich kannst du auch gps einbauen. Dann hast du aber wiederkehrende Kosten. Das ist zudem in gewissen Bereichen ohne Empfang. Während z.b. ein AirTag bei Handys mit wlan trotzdem gefunden werden kann.
Natürlich wird Dieben dennoch angezeigt, dass ein AirTag im Fahrzeug ist. Außerdem dürfte die Möglichkeit keine Neuigkeit mehr sein, sodass Profis da sicherlich nicht mit eingeschalteten Handy/bluetooth dran gehen.
Aber es muss ja nur ein Passant oder Ähnliches vorbei kommen.
Für das Geld gibts nichts besseres. Kannst natürlich drittherdteller Lösungen im findmy Netz nutzen.
Danke für die Meldung, wenn ich die Lautsprecher deaktiviere würde es mir mehr Zeit verschaffen bis es jemand findet meiner Meinung nach.
Jemand würde eine Meldung auf dem Handy bekommen das ein AirTag mitreist. Bis er aber es händisch findet… Ich denke hinter der Verkleidung wäre ein guter Ort
Wenn der AT im Kofferraum ist, hören sie es nicht
Bei Gelegenheitsdieben vielleicht. Die „professionellen“ haben Geräte um das Funksignal aufzuspüren. Weil der muss ja irgendwo über Funk sichtbar sein sonst geht das Tracking über andere Geräte ja auch nicht.
Ich habe einen Airtag in meinem Auto liegen, für den Fall, dass es geklaut wird.
Sinnvoller aber auch teurer ist halt ein gerät mit GPS und SIM Karte.
Ich habe 3 Stück in meinem Motorrad verbaut. Steht oft wochenlang allein im Parkhaus.
So tief, da muss man schon laaaange suchen. Zwei ohne, einen mit Lautsprecher^^
Der mit wird gefunden, und dann hoffe ich dass man erstmal von einer weiteren Suche absieht.
Find ich clever
Smarte Idee
Und spätestens 1x im Jahr alles wieder zurückbauen wg. Batteriewechsel?
Vielleicht nur er die 10 Jahres Boxen.
*nutzt
Tim, wenn man weiß wo sie sind ist der Ausbau nicht komplex.
Und mir ist die „vermeintliche“ Sicherheit die 5 Minuten Arbeit alle halbe Jahr das wert.
Punkt ist: Motorrad steht im Ausland, und so sehe ich von hier aus minimal ob es bewegt wurde. Die nächsten Schritte sehe ich dann im Fall der Fälle :-)
Es gibt für 30-60€ GPS Tracker, die sich an das Boardnetz anschließen lassen und die Position des Fahrzeugs GPS-genau senden. Gibt es im Fahrradbereich mittlerweil ja auch. AirTags sind da einfach nur Spielzeug. Die wiederkehrenden Kosten sollten auch sehr überschaubar im Vergleich zum Anschaffungspreis des Fahrzeugs sein.
Jeder Dieb, wenn es nicht gerade um eine Beschaffungskriminialität einer völlig zugedröhnten Person handelt, weiß mittlerweile, dass Airtags in Fahrzeugen deponiert werden und lässt sich dementsprechend davor warnen. Airtags mMn schlichtweg ungeeignet dafür.
Die Idee ist nicht optimal, die Schwachstelle wäre dann auch gleichzeitig das Bordnetz, sprich die Batterie. Bakterie raus Anlage tot.
Wird die Bordbatterie unmittelbar nach dem Diebstahl ausgebaut und das Fahrzeug nach Trackern abgesucht?
Na ja… ein ordentlicher Jammer kostet wenige 100€ – dann ist nix mit Signal zur Positionsermittlung. Weder GPS noch Mobilfunk. Auto wird mit eingeschaltetem Jammer geklaut und dann kann in aller Ruhe mit entsprechenden Detektoren nachgesehen werden…
Smart Connect vom ADAC. Der wurde kostenlos im Rahmen eines Testversuches ausgegeben. Der bietet u.a. auch eine zuverlässige und stumme Ortungsfunktion.
Ob der ADAC den noch immer kostenlos ausgibt, entzieht sich aber meiner Kenntnis. Ich nutze den schon seit mehreren Jahren, mein Sohn hat hat einen vor einigen Monaten noch kostenlos erhalten.
Der kommt in die OBD-Steckdose und wird dort immer mit Energie versorgt.
Und wird da einfach rausgezogen..
Aufhebeln, ausbauen, zudrücken. Janz einfach^^
Aus der offiziellen Beschreibung:
„If AirTag isn’t silent, rotate and hit again, AirTag’s speaker isn’t always centered.“
Grandios, dann hab ich ein AirTag mit mehreren Löchern – so dass der überhaupt nicht mehr funktioniert.
Um die Löcher zu verschließen, kannst du sie ja mit elastischer Dichtmasse füllen, z.B. Repair Extrem von Pattex ist dauerelastisch und eignet sich auch noch für Reparaturverklebungen.
Ich verstecke in E-Bikes Tracker von Eufy, die haben zwar keine Nahbereichsortung – aber das ist doch sogar von Vorteil, wenn ein Dieb zwar weiß, dass hier ein Tracker drin ist, ihn aber nicht zentimetergenau orten kann wie einen Airtag. Oder denke ich da falsch?
Bei so großen Gegenständen kann man m.E. auf die Nahbereichsortung verzichten. Ein E-Bike wird kaum versehentlich mal in einer winterlich dick gefütterten Tasche oder unter anderem Krempel unsichtbar verschwinden. Außerdem können die Tracker ja auch noch piepen, wenn du den Lautsprecher nicht deaktivierst.
Aus meiner Sicht vollkommen sinnfrei, Auch Diebe haben iPhones und werden direkt auf dem Bildschirm darauf aufmerksam gemacht, dass sich ein fremder AirTag mit ihnen bewegt. Das Produkt ist auf Verlust und Gutmütigkeit der Menschen ausgelegt und nicht auf Diebstahl und Verbrechen.
den Lautsprecher selbst ausbauen ist mini aufwand und kann jeder. Ich habe mit nem versteckten airtag den gestohlenen escooter meiner Tochter tracken und auffinden können. Nachdem ich bei der Polizei die Anzeige zurückgezogen haben meinten die nur „getrackt und gefunden, wie geil ist das denn“
Hast du die Hilfe der Polizei gehabt, nachdem ihr den gestohlenen Scooter lokalisiert habt oder hast du selbst beim Dieb „Druck“ gemacht? ;-)
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ok…