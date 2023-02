iPhone: Apple-Chef sieht Markt für zusätzliche Premium-Klasse

Im Anschluss an die Bekanntgabe der Finanzzahlen der vergangenen drei Monate im vergangenen Jahr hat sich Apple-Chef Tim Cook wie gewohnt den Fragen von Reportern und Analysten gestellt. Dabei wurde deutlich, dass Apple in der Produktsparte iPhone durchaus noch das Potenzial sieht, zusätzliche Gewinne zu erwirtschaften.

Recht konkret hat Cook in diesem Zusammenhang auf darauf angespielt, dass er einen Markt für ein erweitertes Premium-Segment sieht. Die Apple-Kunden sind Cook zufolge dazu bereit, sich auch finanziell anzustrengen, um das Beste zu erhalten, was sich sich in dieser Kategorie leisten können. Schließlich sei das iPhone inzwischen ein fester Bestandteil im Leben der Menschen, beispielsweise um damit zu bezahlen, Smarthome-Systeme zu steuern oder die persönlichen Gesundheits- und Bankdaten zu verwalten.

I think people are willing to really stretch to get the best they can afford in that category