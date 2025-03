iPhone als Kartenterminal: Tap to Pay jetzt auch in der Schweiz

Apple ist offenbar damit beschäftigt die Verfügbarkeit von „Tap to Pay“ innerhalb Europas zu erweitern und ermöglicht es nun auch in der Schweiz, kontaktlose Zahlungen direkt mit dem iPhone zu akzeptieren.

Wie ifun.de-Leser aus der Schweiz berichten, können diese seit dem 17. März 2025 kontaktlose Zahlungen direkt mit ihrem iPhone annehmen. Dies geschieht ohne zusätzliches Kartenlesegerät, setzt jedoch eine unterstützte Zahlungs-App wie etwa SumUp voraus.

Die Einführung von Tap to Pay in Deutschland erfolgte bereits im Juni 2024, drei Monate später wurde die Bezahlfunktion auch in Österreich eingeführt. Dort haben verschiedene Zahlungsdienstleister wie SumUp, Nexi, Zeller, Stripe und die Sparkassen-Finanzgruppe die Technologie integriert oder angekündigt. Apple selbst nutzt die Funktion in seinen eigenen Stores. Für die Nutzung wird mindestens ein iPhone XS benötigt, auf dem eine kompatible Zahlungs-App installiert ist.

Funktionsweise und Voraussetzungen

Ein Angebot das vor allem auf Selbstständige, Marktverkäufer, und Ladenbesitzer abzielt. Diese geben zur Zahlungsabwicklung den Betrag in der entsprechenden App ein und aktiviert die Option „Tap to Pay“. Der Kunde hält anschließend seine kontaktlose Kredit- oder Debitkarte oder sein Smartphone an das iPhone des Händlers. Sobald die Transaktion bestätigt wird, gilt die Zahlung als abgeschlossen. Das Verfahren ist mit bekannten kontaktlosen Zahlungsmethoden vergleichbar und benötigt keine zusätzliche Hardware.

Apple gibt an, dass Tap to Pay sichere und private Transaktionen ermöglichen soll. Die Daten würden verschlüsselt verarbeitet und weder Apple noch der Händler hätten Zugriff auf sensible Informationen der Zahlungsvorgänge. Nutzer müssen zudem stets die aktuelle iOS-Version installiert haben, um die Funktion nutzen zu können.

Mit der Einführung in der Schweiz, die in Apples offizieller Übersicht der Tap to Pay-Regionen noch fehlt, setzt Apple nun offenbar den Ausbau in Europa fort. Ob weitere Länder in naher Zukunft folgen, wurde bislang nicht offiziell bestätigt.