iPhone: Alle Zeichen und Symbole in der Statusleiste erklärt

Die Zeichenerklärung hat definitiv für alles, was da oben am Bildschirmrand angezeigt werden kann, eine Erklärung parat. Zudem werden neben den Farbpunkten für Mikrofon- und Kamerazugriff auch die Farbcodes erklärt, mit deren Hilfe beispielsweise angezeigt wird, ob auf welche Weise das iPhone gerade verwendet wird. Wer wusste schon, dass sich die Statusleiste bei der Nutzung von SharePlay lila färbt?

Die Liste hat sich über die Jahre hinweg deutlich vergrößert und wird fortwährend von Apple aktualisiert. Das letzte Update kam in dieser Woche zwar schon nach Vorstellung und Verkaufsstart der neuen iPhone-Modelle, lässt das geänderte Design der Pro-Bildschirme aber noch außen vor. Den allgemeinen Informationen über die in der Statuszeile und nun auch dem „Dynamic Island“ angezeigten Symbole und Kürzel tut dies aber keinen Abbruch.

Nicht zuletzt, weil die farbigen Statusanzeigen für die Kamera und das Mikrofon in der „dynamischen Insel“ auf den neuen iPro-Modellen des iPhone jetzt einen Tick prominenter platziert sind, wollen wir euch Apples Übersicht der Statuszeichen und Symbole auf deinem iPhone mal wieder in Erinnerung rufen.

