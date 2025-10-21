iPhone Air: Kamera- und Leistungsvergleich mit dem iPhone 17 Pro

Tyler Stalman hat uns schon mit seiner ausführlichen allgemeinen Besprechung der neuen iPhone-Kameras gefallen. Jetzt hat der Fotograf mit einer speziell auf das iPhone Air bezogenen Kamera-Besprechung nachgelegt. Damit dürfte er den Nerv zahlreicher Kaufinteressenten treffen. Die gegenüber den anderen iPhone-Modellen deutlich reduzierte Rückkamera wird neben dem kleineren Akku nicht selten als Grund dafür angeführt, sich doch besser für ein klassisches Modell zu entscheiden.

Gegen diese Skepsis kommt dann auch Stalmans Review nicht an. Die technischen Unterschiede zwischen den Geräten sind zu deutlich, als dass man sie einfach ignorieren könnte. Unterm Strich bestätigt der Bericht, was wir schon wissen. Die Kamera des iPhone Air ist für Standardaufnahmen keinesfalls schlecht, kann sich jedoch nicht ansatzweise mit der in den anderen iPhone-Modellen verbauten Objektivtechnik messen, insbesondere wenn es um Aufnahmen im Makro- oder Zoombereich geht.

Vergleichsaufnahmen und Praxistipps

Das unten eingebettete Video des Fotografen hat allerdings deutlich mehr als dieses schlichte, vorrangig auf den technischen Daten basierende Resümee zu bieten. Stalman geht konkret auf Stärken und Schwächen ein und belegt seinen Eindruck mit Vergleichsaufnahmen und technischen Details, die man als gewöhnlicher Nutzer so kaum zu Gesicht bekommt.

Begleitend dazu wirft der Fotograf einen Blick auf verschiedene neue und schon etwas länger verfügbare Funktionen von Apples Kamera-App. Besondere Aufmerksamkeit erhält dabei einmal mehr die Möglichkeit, sogenannte fotografische Stile auf die Kameraaufnahmen anzuwenden. Die Möglichkeit, den Aufnahmen einen leichten Farbstich mitzugeben, kann sie natürlicher und weniger technisch wirken lassen. Darüber hinaus finden Punkte wie die Qualität von Mikrofon und Lautsprecher sowie die neue, mit ihrem quadratischen Bildsensor enorm vielseitige Selfie-Kamera der neuen iPhone-Modelle Erwähnung in Stalmans Video.