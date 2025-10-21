iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 533 Artikel

Gegenüberstellung aus Fotografensicht

iPhone Air: Kamera- und Leistungsvergleich mit dem iPhone 17 Pro
Tyler Stalman hat uns schon mit seiner ausführlichen allgemeinen Besprechung der neuen iPhone-Kameras gefallen. Jetzt hat der Fotograf mit einer speziell auf das iPhone Air bezogenen Kamera-Besprechung nachgelegt. Damit dürfte er den Nerv zahlreicher Kaufinteressenten treffen. Die gegenüber den anderen iPhone-Modellen deutlich reduzierte Rückkamera wird neben dem kleineren Akku nicht selten als Grund dafür angeführt, sich doch besser für ein klassisches Modell zu entscheiden.

Gegen diese Skepsis kommt dann auch Stalmans Review nicht an. Die technischen Unterschiede zwischen den Geräten sind zu deutlich, als dass man sie einfach ignorieren könnte. Unterm Strich bestätigt der Bericht, was wir schon wissen. Die Kamera des iPhone Air ist für Standardaufnahmen keinesfalls schlecht, kann sich jedoch nicht ansatzweise mit der in den anderen iPhone-Modellen verbauten Objektivtechnik messen, insbesondere wenn es um Aufnahmen im Makro- oder Zoombereich geht.

Vergleichsaufnahmen und Praxistipps

Das unten eingebettete Video des Fotografen hat allerdings deutlich mehr als dieses schlichte, vorrangig auf den technischen Daten basierende Resümee zu bieten. Stalman geht konkret auf Stärken und Schwächen ein und belegt seinen Eindruck mit Vergleichsaufnahmen und technischen Details, die man als gewöhnlicher Nutzer so kaum zu Gesicht bekommt.

Begleitend dazu wirft der Fotograf einen Blick auf verschiedene neue und schon etwas länger verfügbare Funktionen von Apples Kamera-App. Besondere Aufmerksamkeit erhält dabei einmal mehr die Möglichkeit, sogenannte fotografische Stile auf die Kameraaufnahmen anzuwenden. Die Möglichkeit, den Aufnahmen einen leichten Farbstich mitzugeben, kann sie natürlicher und weniger technisch wirken lassen. Darüber hinaus finden Punkte wie die Qualität von Mikrofon und Lautsprecher sowie die neue, mit ihrem quadratischen Bildsensor enorm vielseitige Selfie-Kamera der neuen iPhone-Modelle Erwähnung in Stalmans Video.
  • Meine Meinung: immer wenn ich fotos von einem aktuellen android phone (beispielsweise aktuelles Samsung) gezeigt bekomme, sehen die Bilder dort immer viel besser aus.

    Die meisten Apple/iPhone User werden durch Gewöhnung, Bequemlichkeit + Ökosystem gehalten. Inklusive mir.

    Change my mind :-)

  • Hätte nie gedacht, dass ich mit dem Umstieg auf das iPhone 17 tatsächlich einen Rückschritt mache, in nahezu allen Punkten war das iPhone 15 Pro deutlich besser.

    • Ich bin bis heute ein glücklicher 15 Pro Nutzer. Allerdings die Batterielaufzeit lässt stark zu wünschen übrig.

      • Gewicht, haptik, Gewichtsverteilung. Titan Kratzfreier, 15 pro coolere farboptionen, es ist dünner, Display kleiner, kompakter – Größe reicht aus / besser Einband bedienbar
        Die Geschwindigkeit des 17pro keinen deut besser im Alltag. Wüsste nicht wer so intensiv zockt…
        Das 15 pro ist wesentlich schöner (aber klar Geschmacksache).
        Kamertaste nice to have aber unnötig.

        Die einzigen Verbesserungen des 17 pro die man merkt im Alltag sind:

        – Kamera Aufnahmen im hoch und Querformat unabhängig von der iPhone Ausrichtung.
        – 48mp in der Zoom Linse
        – deutlich längere Akkulaufzeit.

    • Das höre ich gerne. Hab mir im Store auch alle neuen 17er iPhones angeschaut und auch die Kameras getestet. Nichts hat überzeugt und das Air ist bei weitem nicht so leicht, wie der Name vermuten lässt.

    • „In nahezu allen Punkten war das 15er besser“. Aha.
      Wer damit nicht fotografiert merkt vermutlich wirklich erstmal keine Verbesserungen.
      Der Umstieg von 12MP auf 48MP bei allen Kameras war schon dringend notwendig. Das Bildrauschen bei etwas schlechterem Licht und die Auflösung der 12MP waren aus meiner Sicht schon seit Jahren eine Zumutung.

      • ich muss ehrlich sagen mein 12 Pro hat deutlich bessere und ansehnlicheres Bilder gemacht als das 17 Pro. Mega pixel sind halt komplett irrelevant aber alle Bilder wirken einfach nur digital überschärft und habe Rauschen als währe das mit ISO 32.000 aufgenommen egal ob drinnen draußen Sonnenschein oder Dunkelheit. bei Videos ist es aber ein deutlicher Sprung nach vorne und die Qualität ist super nur bei den Bildern bin ich schwer entäuscht.

      • Lieber 12 MP auf einem großen Sensor als 48. Je mehr Megapixel, desto weniger Licht fällt auf den ohnehin viel zu kleinen Sensor. Heißt mehr Rauschen und längere Belichtungszeiten. Die Mehrpixel bringen dir letztlich nur was beim digitalen Zoom oder bei extrem gutem Licht. Wenn ich mit meinem S25 die 200 Megapixel bei einem hellen Sonnentag nutze ist es unfassbar was da für Details kommen. Im Dunkeln kackt es dann eben komplett ab.

      • Das war dann aber schon dein Argument ? – Kamera ? Nix weiter …
        Ich denke auch, weiteres wird man nicht finden, denn es gibt im Alltag nichts viel mehr – ok nen bessern Akku

    • Was hat dich überhaupt dazu bewegt von einem 15 Pro auf ein 17 umzusteigen? Die Rückschritte waren doch klar?

      • Ich bin gerade vom 15 Pro auf das 17 Pro umgestiegen und sehe keine „Rückschritte“ Was mache ich nur falsch, ich suche die ganze Zeit nach Rückschritten aber finde keine. Kann mir jemand helfen? Ich bin echt verzweifelt.

        Im Ernst, die Verbesserungen rechtfertigen vielleicht nicht unbedingt einen Umstieg, aber von Rückschritten zu sprechen ist Kokolores.

      • Ich ebenfalls, aber mein neues ist noch nicht da ;-)

    • Darauf hättest du auch selbst kommen können. Immerhin müsste das Display heller sein.

  • Das Foto ist ein bisschen unglücklich gewählt: da kauft man das dünnste iPhone ever um dann eine Zusatzakku dranzuheften.

  • 16 Pro!
    Das ist leider das Beste, was Apple in den letzten Jahren gemacht hat.
    Fühle das 17 Pro, was ich geholt habe leider überhaupt nicht….

  • Das obere Bild ist recht entlarvend.
    Das normale temporäre Setup des iPhone Air ist am Ende das dickste iPhone, welches es bisher gab.

  • Ich bin absolut begeistert von meinem Air. Der Formfaktor, die Akkulaufzeit, das Gewicht… aber ich bin auch kein Fotografierer

    • Kann ich nur bestätigen. Komme vom 15 Pro Max. Ein echter Klotz in der Hand im Vergleich zum Air. Natürlich muss man auf etwas verzichten, wenn man weniger Gewicht hat, aber ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich das Air in die Hand nehme. Ich bin auch nicht so ein Medienjunkie, dass ich ständig am Handy bin. Von daher brauche ich auch keinen Zusatzakku.

      • Wenn du da eh wenig dran bist… so ein „Klotz“ wird ja erst zum Problem, wenn man viel dran ist…

      • Naja, man hat den Klotz ja immer dabei.
        Und auf Messen oder Geschäftsterminen kann ich es jetzt in die Jackentasche stecken, ohne immer gebückt zu gehen… :-)

  • Ich bin vom iPhone 13 Pro auf das iPhone 17 Pro umgestiegen und muss sagen, dass ich ehrlich enttäuscht bin. Es fühlt sich wie ein Downgrade an. Wenn da nicht die Sache mit dem Lightning-Anschluss gewesen wäre, hätte ich es vermutlich noch länger benutzt.

  • Tatsächlich wäre der 8-fache optische Zoom der einzige Grund für mich, vom 14 Pro Max auf ein 17er zu wechseln. Aber dann warte ich mal auf das 18er oder 19er.

  • Wie kann ich das LED flimmern bei beim Öffnen der Kamera App verhindern? (iPhone 17 Pro) Dies betrifft nur Bereiche, in denen LED oder Halogen leuchten installiert sind. Auch habe ich dieses Gänge testet in einem Media Markt mit einem Samsung S25 Ultra. Ich weiß, dass es mit dem Netz zu tun hat. 50/60 Hz. Warum sind die Kamera so empfindlich?

  • Ich verstehe die schlechten Meinungen zum 17er nicht… ist ein wirklich gutes Gerät. Das Air ist auch ein gutes Gerät mit einer anderen Zielgruppe. Von daher sollten alle auf ihr Kosten kommen.

    Warum ich zum 17 Pro gegriffen hab? Meine Erfahrung ist einfach, wenn der Akku einfach knapp bemessen ist, dann wird dies mit der Laufzeit des Geräts bemerkbar machen. Da versprech ich mehr einfach mehr beim Pro. Mich nervt einfach nichts mehr, als wenn ich nach knapp einem Jahr Laufzeit untertägig anfangen muss zu laden…

  • Es kommt einfach nichts ans iPhone 13 mini ran. Kompakt, leicht, Power phone.
    Leichter als das iPhone Air. Zwei Kameras und der stärkere Akku… das 13 mini ist schon ein extrem gutes iPhone.

  • Das einzige Problem welches das Iphone Air hat , ist der Preis .
    Der Preis ist zu nah an dem des Iphone Pro.
    Denn es macht Sinn 100 Euro mehr fürs Pro zu bezahlen.

    • Das Air ist aber eigentlich ein Pro Max. Ich habe mir das Air geholt, weil ich nicht auf das große Display verzichten möchte und mir das Max viel zu teuer ist. Du bekommst es mittlerweile schon für unter 1000 EUR – und das ist es auf jeden Fall wert.

      • Na ja, 6,5 Zoll ist kein pro Max, das hat 6,9 Zoll, das Air ist näher am normalen Pro dran was die Display Größe betrifft.

      • Hätte das Air für den aufgerufenen Preis 6,7 Zoll wie mein aktuelles 15pro Max und zwei Kameras wäre es meine Wahl gewesen, so war mir der Preis zu hoch, zwei Kameras weniger, weniger Akku, kleineres Display, das war mir in der Summe zu viel, und den Aufpreis von 250€ zum pro Max wert.

      • Sehe ich auch so zumal ich eigentlich zufrieden bin mit 15 PM

      • Ich auch, aber meine 256GB sind voll, daher musste was neues her ;-)

  • Also ich bin vom 15 pro auf das iPhone 17 umgestiegen, oder aufgestiegen?..grösseres Display, bessere Frontkamera, geringeres Gewicht, grösserer Akku und doppelter Speicher! Da verzicht ich gerne auf das 3x Zoom

