Erste Pressestimmen zum iPhone Air: Leichtgewicht und Kompromiss

Am Freitag startet die Auslieferung des iPhone Air, dem neuesten Mitglied der iPhone-Familie. Mit seinem extrem schlanken Design und einem Gewicht von nur 165 Gramm sorgt es bei allen Testern für den gleichen ersten Eindruck: so dünn und leicht war bislang noch kein iPhone.

Doch genau so schnell stellen sich die von Apple vorab versorgten Medienvertreter die Frage, wie gut sich das Air im Alltagseinsatz schlägt, wenn Apple zugunsten der Bauform auf bestimmte Ausstattungsmerkmale verzichtet.

Design beeindruckt, Kamera und Akku bremsen

Sowohl The Verge als auch Tom’s Guide betonen den spürbaren Unterschied beim Handling. Das Air wirkt filigran, liegt angenehm in der Hand und ist trotzdem stabil, da Apple auf einen Titanrahmen setzt und die neuen Ceramic-Shield-Schichten verwendet. Auch das OLED-Display mit 120 Hertz und bis zu 3.000 Nits Helligkeit überzeugt. Im Inneren arbeitet der A19-Pro-Chip, wenn auch mit leicht reduzierter Grafikleistung im Vergleich zu den Pro-Modellen.

Die Schwachstellen liegen klar bei Kamera und Akku. Statt eines vielseitigen Kamerasystems gibt es nur eine 48-Megapixel-Hauptkamera. Für Alltagsaufnahmen reicht diese aus, doch gerade eine fehlende Ultraweit-Option wird von vielen Testern als Einschränkung gesehen.

Bei der Ausdauer erreicht das Air solide Werte, bleibt aber spürbar hinter den größeren iPhones zurück. WIRED hebt hervor, dass der Akku besser hält als erwartet, bei intensiver Nutzung jedoch schnell an seine Grenzen kommt. Apple bietet zwar eine passende MagSafe-Powerbank an, doch diese macht den Größenvorteil des Geräts zunichte.

Für wen sich der Kauf lohnt

Die Pressestimmen ziehen ein differenziertes Bild. ZDNET ordnet das Air eher als technisches Statement auf dem Weg zum ersten faltbaren iPhone ein. Marques Brownlee spricht von dem „interessantesten iPhone“ des neuen Lineups, weist aber auf die eingeschränkte Kamera und die kleinere Batterie hin. Und bei Tom’s Guide merkt man an, dass das Modell preislich sehr nah an den Pro-Geräten liegt, die deutlich mehr Ausstattung bieten.

Das iPhone Air überzeugt durch sein geringes Gewicht und die hochwertige Verarbeitung. Wer den Fokus auf Handlichkeit legt und mit einer einfacheren Kamera sowie kürzerer Akkulaufzeit leben kann, erhält ein ungewöhnlich komfortables iPhone. Für die meisten Käufer bleibt jedoch das reguläre iPhone 17 oder ein Pro-Modell die ausgewogenere Wahl.

1. Wahl bei 16% der iPhone-Käufer

Unter den ifun.de-Lesern, die in diesem Jahr ihr Kaufinteresse bekundet haben, wählen 15,7 Prozent das iPhone Air. Das beliebteste Modell dabei ist das iPhone Air mit 256 GB in Space Schwarz, für das sich 28,7 Prozent der Air-Käufer entscheiden.