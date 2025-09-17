1. Wahl bei 16% der iPhone-Käufer
Erste Pressestimmen zum iPhone Air: Leichtgewicht und Kompromiss
Am Freitag startet die Auslieferung des iPhone Air, dem neuesten Mitglied der iPhone-Familie. Mit seinem extrem schlanken Design und einem Gewicht von nur 165 Gramm sorgt es bei allen Testern für den gleichen ersten Eindruck: so dünn und leicht war bislang noch kein iPhone.
Doch genau so schnell stellen sich die von Apple vorab versorgten Medienvertreter die Frage, wie gut sich das Air im Alltagseinsatz schlägt, wenn Apple zugunsten der Bauform auf bestimmte Ausstattungsmerkmale verzichtet.
Design beeindruckt, Kamera und Akku bremsen
Sowohl The Verge als auch Tom’s Guide betonen den spürbaren Unterschied beim Handling. Das Air wirkt filigran, liegt angenehm in der Hand und ist trotzdem stabil, da Apple auf einen Titanrahmen setzt und die neuen Ceramic-Shield-Schichten verwendet. Auch das OLED-Display mit 120 Hertz und bis zu 3.000 Nits Helligkeit überzeugt. Im Inneren arbeitet der A19-Pro-Chip, wenn auch mit leicht reduzierter Grafikleistung im Vergleich zu den Pro-Modellen.
Die Schwachstellen liegen klar bei Kamera und Akku. Statt eines vielseitigen Kamerasystems gibt es nur eine 48-Megapixel-Hauptkamera. Für Alltagsaufnahmen reicht diese aus, doch gerade eine fehlende Ultraweit-Option wird von vielen Testern als Einschränkung gesehen.
Bei der Ausdauer erreicht das Air solide Werte, bleibt aber spürbar hinter den größeren iPhones zurück. WIRED hebt hervor, dass der Akku besser hält als erwartet, bei intensiver Nutzung jedoch schnell an seine Grenzen kommt. Apple bietet zwar eine passende MagSafe-Powerbank an, doch diese macht den Größenvorteil des Geräts zunichte.
Für wen sich der Kauf lohnt
Die Pressestimmen ziehen ein differenziertes Bild. ZDNET ordnet das Air eher als technisches Statement auf dem Weg zum ersten faltbaren iPhone ein. Marques Brownlee spricht von dem „interessantesten iPhone“ des neuen Lineups, weist aber auf die eingeschränkte Kamera und die kleinere Batterie hin. Und bei Tom’s Guide merkt man an, dass das Modell preislich sehr nah an den Pro-Geräten liegt, die deutlich mehr Ausstattung bieten.
Das iPhone Air überzeugt durch sein geringes Gewicht und die hochwertige Verarbeitung. Wer den Fokus auf Handlichkeit legt und mit einer einfacheren Kamera sowie kürzerer Akkulaufzeit leben kann, erhält ein ungewöhnlich komfortables iPhone. Für die meisten Käufer bleibt jedoch das reguläre iPhone 17 oder ein Pro-Modell die ausgewogenere Wahl.
Unter den ifun.de-Lesern, die in diesem Jahr ihr Kaufinteresse bekundet haben, wählen 15,7 Prozent das iPhone Air. Das beliebteste Modell dabei ist das iPhone Air mit 256 GB in Space Schwarz, für das sich 28,7 Prozent der Air-Käufer entscheiden.
Scheint eher ein Flop zu sein wenn man von der Verfügbarkeit ausgeht. War anfangs als die ersten Gerüchte aufkamen hyped, aber ich schaue es mir erst im Apple Store an bevor ich entscheide.
Muss nicht unbedingt sein. Verfügbarkeit würde nur im Kontext der Stückzahlen relevants haben.
Wie kommt man darauf so etwas zu erfinden wenn man die verfügbaren, produzierten Stückzahlen der jeweiligen Modelle überhaupt nicht kennt?
Der Prozentwert dürfte in freier Wildbahn höher sein – hier sind schon verhältnismäßig viele Pro-User unterwegs.
Die Zahlen im Apple Store sagen was anderes. Das iPhone Air liegt dort wie Blei im Regal.
Woher nimmst du die Zahlen?
Na von „hier“
Naja, es ist halt ein reines Marketingprodukt. Schaut mal, was technisch möglich ist und wie dünn wir das hinbekommen haben. Als Nächstes kommt nun das Fold raus, was an das iPhone Air anknüpft.
Wer in der aktuellen iPhone Welt kann den mit weniger Akku leben ? 2025 und Apple bekommt es immer noch nicht hin, dass ein iPhone-Akku länger hält als meine ausgiebige Mittagspause – aber hey, Hauptsache Upselling läuft.
Ich weiß ja nicht was du für ein iPhone nutzt und vorallem wie deine ausgiebige Mittagspause aussieht, aber mein 16 pro max schafft locker 1,5 tage…und das bei guter nutzung! Selbst an harten tagen sind am besten ende des tages noch 30% der Batterieladung vorhanden….
@vw440 aha – wir reden hier vom iPhone Air und nicht vom Max ;-) Ironie sollte ich in Zukunft kennzeichnen:))))
Ich versteh das Gerät auch nicht.
Weniger Akku und nur eine Kamera.
Jetzt will Apple einen die Air Kamera als top verkaufen.
Und zum Glück gibt es ein Akku case von Apple zum kaufen ;)
Für mich wäre das Air nichts, das normale 17er ist wirklich der Star des Abends für mich!
Einer schrieb das dass Air nur die Vorstufe zum Apple Fold ist.
2 Air nebeneinander….voila das Fold ist da.
Das ist die gleiche 1x Kamera, wie im iPhone 17 Pro. Die wird kaum schlechter als bei iPhone 15/16 Pro sein und die sind hervorragend. Es werden halt die weiteren Zoomfaktoren fehlen.
Berte, schon mal ein iPhone in der Hand gehabt? Ich komme an einem normalen Arbeitstag nach 9-10 Stunden mit ordentlicher Nutzung immer mit mehr als 50% Akku nach Hause. Inkl. Nutzung von Social Media und ca. 1 Stunde Musik hören (Apple Music). Meine Kollegen mit ihren aktuellen Samsungs können da nicht mit halten… (16pro)
Dann nutzt du dein iPhone schlicht nicht intensiv.
Völlig ok, aber eben eine Tatsache
Vielleicht testet Apple wie wenig Akku ins iPhone passt, um ihn beim nächsten Modell komplett wegzulassen und als optionales Zubehör in Form einer Hülle mit Akkupack zusätzlich verkaufen zu können:-). Wäre ja nichts neues bei Apple.
Es ist das perfekte Zweit IPhone :)
Auch wenn es vielleicht nicht jeder versteht, es ist genau das Gerät, auf das ich lange gewartet habe. Kameras interessieren mich fast gar nicht mehr.
Stattdessen endlich mal wieder ein schönes Design, was auch Jony gefallen hätte.
Der Akku wird wohl ähnlich lange halten wie bei der 14er Serie, die ich vorher benutzt habe, also alles gut.
Genau so ist es.
Es gibt eben Leute, die keine wer-weiß-wie-viele Kameras brauchen, die auch noch maximal fett aus dem Gehäuse ragen.
Für mich ebenfalls das perfekte iPhone.
Nehme ich zumindest an, ist ja noch nicht da.
Akku wird schon mindestens durchschnittlich sein, für alles andere gibt es Steckdosen und Powerbanks, das ist mir das Design definitiv wert.
Der Akku von meinem 2 jährigen 15 Pro hat noch nie einen ganzen Tag gehalten, was bei meinem 4 jährigen 13 Pro Max gar kein Problem ist.
Hatte beim 15er das Max weggelassen, weil mir das 13er zu sperrig war.
Fazit: Auch mit dem Air würde ich nicht glücklich werden.
+1
Verstehe das auch alles nicht
Habe mir das Air bestellt, weil ich das einfache und schlichte Design mag und ich weder Zoom noch Ultraweit benötige.
Und im Vergleich zu meinem 15 Pro, hat das Air mit 27 zu 23 Std mehr Laufzeit. Kann mich nicht erinnern, dass bei der Vorstellung des 15 Pro jmd die Akkulaufzeit bemängelt hat.
Lediglich das Fehlen des 2. Lautsprechers ist für mich negativ an dem Gerät.
Freue mich schon auf das Air
Komme von einem 12er. Akku und Kamera weden besser sein. Gewicht des Air ist sogar 1g mehr als mein 12er! Freue mich auf Freitag
…ich glaube nicht, dass der Akku ähnlich lange hält wie bei der 14er Serie…
Aber hey, jeder glaubt, was ihm gefällt.
Warum denn nicht? Kapazität sagt nichts aus.
Das schöne ist, es sind nur noch zwei Tage und dann wird es zahlreiche Fakten geben und den Glauben kann man wieder auf die Kirche beschränken.
Ich lege großen Wert darauf, dass mein Smartphone leicht und handlich ist, damit ich es jederzeit praktisch aus meiner EDC-Tasche entnehmen kann. Derzeit nutze ich noch ein iPhone 13 Pro Max in der Farbe Gold mit 256 GB Speicher. In der Regel verwende ich meine iPhones ohne Schutzhülle oder Bumper, lediglich eine dünne Displayschutzfolie kommt bei Bedarf zum Einsatz.
Für mich spielt die Haptik eine entscheidende Rolle: Das Gefühl, ein hochwertig verarbeitetes Gerät in der Hand zu halten, ist ein wesentliches Kaufargument. Aus diesem Grund habe ich mich für das iPhone Air in der Farbvariante „Lichtgold“ mit 256 GB Speicher entschieden.
Ein Smartphone ist ein Alltagsgerät, das man über viele Stunden am Tag nutzt und in dem ein Großteil des persönlichen Wissens, der Daten und des privaten Lebens gespeichert oder über das Internet geteilt wird. Deshalb ist es für mich wichtig, dass die Bedienung auch langfristig Freude bereitet. Die Kombination aus durchdachter Hardware, intuitiver Software und angenehmer Haptik schafft für mich genau diese positive Nutzererfahrung, die ich von einem solchen Gerät erwarte.
Kurz gesagt: Ein Smartphone mit rund 6,5 Zoll Display sollte über viele Jahre hinweg Spaß machen – sowohl in der täglichen Nutzung als auch in der reinen Handhabung. Nur wenn das Gesamtkonzept überzeugt, nimmt man es auch nach langer Zeit noch gerne in die Hand, arbeitet damit zuverlässig an wiederkehrenden Aufgaben und empfindet Freude dabei. Genau dieses Zusammenspiel ist für mich entscheidend.
Hervorragend (auch MEINE Meinung) auf den Punkt gebracht.
Mir ist es ebenfalls möglich gelegentlich zu laden und das mache ich jetzt schon mit meinem 15 Pro.
Das Design des Air ist ein Alleinstellungsmerkmal. Bei den anderen ist bestenfalls an der Farbe erkennbar, daß es sich um ein aktuelles iPhone handelt.
Entscheidend für mich waren allerdings besagtes Design und das Gewicht.
Außerdem finde ich es wunderschön… ;-)
Ich finde es irreführend, dass im Air ein A19 Pro SOC verbaut ist, der suggeriert, dass das Air schneller ist als das normale iPhone 17 mit dem A19 ohne „Pro“. Laut dem Testvideo von Mrwhosetheboss ist der A19 Pro im iPhone Air jedoch langsamer als der A19 im iPhone 17.
Hat beim Air ja auch weniger Kerne.
Nicht Kerne. Ein einziger GPU Kern fehlt.
im normalen iPhone! der A19 Pro ist schlechter als der A19
Aber vom Air besser als ein A18. Das ist so gering das es fast lächerlich ist.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurde der A19 Pro verbaut, da er Energieeffizienter arbeitet alder A19.
Das Air ist dünn. Klar das es ein bisschen mehr gedrosselt ist. Aber immer noch besser als der A18.
Nur am meckern.Wenn nächstes Jahr der Falter kommt,dann heißt es bestimmt:Boah,so teuer,dann passt einem der Akku nicht,zu wenig Speicher..usw.
Man sollte sich vor Augen führen,welche Entwicklung dahinter steckt.
Diejenigen,die immer meckern…Baut doch mal selber so ein Ding.
Und wenn einer ein iPhone nicht will..Bitteschön,es gibt andere Phones
Warum soll man einen „Nachteil“ (ist natürlich Ansichtssache) unkommentiert hinnehmen? Zumal es doch einen Unterschied zwischen „meckern“ und „konstruktiver Kritik“ gibt. Letzteres ist das, was die im Artikel genannten Tester machen. Und ersteres das, was du gerade machst.
+1
Sonari. Du meckerst aber gerade weil du hier keine Konstruktive Kritik übst.
Finde es super als Zweitgerät (Diensthandy)
Aber wer kauft ein Diensthandy selber? Kann man es auswählen?
Bei uns ja – bis 800€
Als Diensthandy habe ich mir extra ein 16 Plus bestellt. Ich brauche das große Display sonst bekomme ich beim Schreiben von E-Mails einen Vogel.
Mal ein Hot-Take von mir: mit dem iPhone Air wird dasselbe passiere, wie mit dem MacBook Air: https://www.ifun.de/macbook-air-m4-im-freien-preisfall-265158/
Naja,dann sollen so die ,die Konstruktive Kritik üben nach Cupertino fahren und selber entwickeln.
Es wird nie für alle ein Kritikloses IPhone geben.
Heute wird über alles gemeckert..Verzeihung….konstruktive Kritik geübt.
Das kann man hier in diesem Land
Ach, man darf nicht kritisieren, man muß es dann selber bauen oder friss oder stirb. Ich lach mich schlapp! Nur das m aufzuregen, ich find eine Konstruktion albern, die zu 4/5 Ultra dünn ist und dann am Ende ein Block wie ein Standfuß hat. Ja, ich weiß,ist alles drin, ist in meinen Augen aber trotzdem albern!
Mich schreckt schon der mono Sound ab. Ob die Einsparung des 2. Lautsprechers jetzt so viel mehr Akkuzeit bring, weiß nur Apple…
Da gehts um den Bauraum…
Wer nutzt denn die Lautsprecher wirklich oft? Fürs Freisprechen genügt auch einer, für alles andere hat man AirPods & Co.
Also hätte ich mir nicht letztes Jahr das 16 Pro gekauft, würde ich beim Air zuschlagen. So warte ich aber noch bis 2029/2030 bis ich wieder ein neues Gerät kaufe und bin gespannt, wie sich das entwickelt.
+1
Mein Air kommt am Freitag, die bisherigen Akku-Tests stimmen mich zuversichtlich. Den meisten Kommentaren hier kann ich nicht folgen, bar jeglicher Logik und nich frei von Neid.
Auf die Namen achten. Hier gibt es ein paar Kandidaten mit mehreren Namen. Immer Aberystwyth gleiche Geleier.
Hast du schon eine Versandbestätigung bekommen?
Das Air ist nicht’s für Pro Käufer, ganz klar. Habe derzeit ein IPhone 16e ..war super aber jetzt kommt das Air mit Pro Motion, es ist leicht, 6,5 zoll. Einfach perfekt. Die schweren iPhone’s möchte ich nicht mehr.
Für mich ist 6,3 zu klein und 6,9 zu groß… da bleibt nicht viel
Es scheint auf jeden Fall sehr viele Profi-Fotografen zu geben, die wenige Lademöglichkeiten haben… Ich freu mich drauf!
Das Air ist 20% schwerer als mein aktuelles iPhone. Von Leichtgewicht kann also keine Rede sein.
Und wegen des großen Displays ist es auch nicht wirklich kompakt.