iPhone Air: Akku-Vergleich mit iPhone 17 und Samsung Galaxy

Wie schlägt sich das neue iPhone Air in Sachen Akkulaufzeit im Vergleich zu den anderen iPhone-17-Modellen? Apple hat bei der Präsentation des Geräts eher vage verlauten lassen, dass es trotz seiner geringen Bauhöhe eine Laufzeit von „einem ganzen Tag“ erreichen könne. Etwas konkreter wurde es dann in den technischen Daten zum iPhone Air. Hier ist von bis zu 27 Stunden lokaler Videowiedergabe und bis zu 22 Stunden beim Streaming die Rede.

Die Produkttester der US-Webseite Tom’s Guide haben das iPhone Air nun selbst auf den Prüfstand gestellt und zusätzlich zu den neuen iPhone-17-Modellen auch die Samsung-Modelle Galaxy S25 Edge und Galaxy S25 Ultra in ihre Testreihen mit einbezogen.

Surfen im 5G-Netz

In einem ersten Test wurde die Laufzeit der Akkus beim Surfen im 5G-Netz mit einheitlich festgelegter Bildschirmhelligkeit gemessen. Das iPhone Air brachte es hier auf 12 Stunden und 2 Minuten und lief damit 14 Minuten länger als das Galaxy S25 Edge. Das reguläre iPhone 17 erreichte in diesem Test 12 Stunden und 47 Minuten. Deutlich länger hielten die größeren Modelle von Apple durch. Das iPhone 17 Pro Max lief fast 18 Stunden, das normale iPhone 17 Pro kam auf rund 15,5 Stunden.

Dauer-Streaming von YouTube

Ergänzend wurde dann noch die Akkulaufzeit beim Abspielen eines langen YouTube-Videos gemessen. Nach fünf Stunden zeigte das iPhone Air noch 81 Prozent Akkustand. Hochgerechnet entspräche dies mehr als 26 Stunden Laufzeit und damit einem Wert, der deutlich oberhalb der von Apple genannten 22 Stunden liegt. Das Galaxy S25 Edge lag mit 67 Prozent weit darunter. Das iPhone 17 Pro Max hatte nach gleicher Zeit noch 88 Prozent Akkuleistung übrig, während die verbleibende Akkuleistung beim Galaxy S25 Ultra bei 75 Prozent lag.

Insgesamt scheint sich die Akkuleistung des iPhone Air trotz seiner geringen Bauhöhe Laufzeiten nur geringfügig vom Standardmodell iPhone 17 zu unterscheiden. Gegenüber den größeren Pro-Max-Varianten fällt die Ausdauer erwartungsgemäß deutlich kürzer aus. Insgesamt bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die Leistungswerte der neuen Geräte im Alltagseinsatz entwickeln.