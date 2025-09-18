iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 149 Artikel

Auf einer Höhe mit Apples Standardmodell

iPhone Air: Akku-Vergleich mit iPhone 17 und Samsung Galaxy
Artikel auf Mastodon teilen.
20 Kommentare 20

Wie schlägt sich das neue iPhone Air in Sachen Akkulaufzeit im Vergleich zu den anderen iPhone-17-Modellen? Apple hat bei der Präsentation des Geräts eher vage verlauten lassen, dass es trotz seiner geringen Bauhöhe eine Laufzeit von „einem ganzen Tag“ erreichen könne. Etwas konkreter wurde es dann in den technischen Daten zum iPhone Air. Hier ist von bis zu 27 Stunden lokaler Videowiedergabe und bis zu 22 Stunden beim Streaming die Rede.

Die Produkttester der US-Webseite Tom’s Guide haben das iPhone Air nun selbst auf den Prüfstand gestellt und zusätzlich zu den neuen iPhone-17-Modellen auch die Samsung-Modelle Galaxy S25 Edge und Galaxy S25 Ultra in ihre Testreihen mit einbezogen.

Surfen im 5G-Netz

In einem ersten Test wurde die Laufzeit der Akkus beim Surfen im 5G-Netz mit einheitlich festgelegter Bildschirmhelligkeit gemessen. Das iPhone Air brachte es hier auf 12 Stunden und 2 Minuten und lief damit 14 Minuten länger als das Galaxy S25 Edge. Das reguläre iPhone 17 erreichte in diesem Test 12 Stunden und 47 Minuten. Deutlich länger hielten die größeren Modelle von Apple durch. Das iPhone 17 Pro Max lief fast 18 Stunden, das normale iPhone 17 Pro kam auf rund 15,5 Stunden.

Akku Iphone Air Surfen Mit 5g

Dauer-Streaming von YouTube

Ergänzend wurde dann noch die Akkulaufzeit beim Abspielen eines langen YouTube-Videos gemessen. Nach fünf Stunden zeigte das iPhone Air noch 81 Prozent Akkustand. Hochgerechnet entspräche dies mehr als 26 Stunden Laufzeit und damit einem Wert, der deutlich oberhalb der von Apple genannten 22 Stunden liegt. Das Galaxy S25 Edge lag mit 67 Prozent weit darunter. Das iPhone 17 Pro Max hatte nach gleicher Zeit noch 88 Prozent Akkuleistung übrig, während die verbleibende Akkuleistung beim Galaxy S25 Ultra bei 75 Prozent lag.

Akku Iphone Air Video Streaming

Insgesamt scheint sich die Akkuleistung des iPhone Air trotz seiner geringen Bauhöhe Laufzeiten nur geringfügig vom Standardmodell iPhone 17 zu unterscheiden. Gegenüber den größeren Pro-Max-Varianten fällt die Ausdauer erwartungsgemäß deutlich kürzer aus. Insgesamt bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die Leistungswerte der neuen Geräte im Alltagseinsatz entwickeln.
18. Sep. 2025 um 16:39 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 42.149 weitere hätten wir noch.
    20 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Da wird immer so groß rumgetönt dass das Galaxy besser wäre in der Hinsicht. Und obendrein sowieso schon größere Akkus drin hat… Warum verbrauchen die so viel?

    Antworten Melden

  • Überraschend gut. Hatte ich wesentlich schlechter erwartet.

    Antworten Melden

  • Ist doch ganz gut. Obwohl das Edge dicker ist. Daher immer Kapazität != Laufzeit.

    Antworten Melden

  • Oder in anderen Worten, genauso lang wie mein 15 pro. Ist auch nicht verwunderlich da die Accukapazität ca. 10 % niedriger ist und mit den neuen Komponenten eine wesentlich bessere Energieeffizienz erreicht wird.

    Antworten Melden
  • Sir Rolf von Herd

    Und wo sind jetzt die ganzen Hater bezüglich der Akkulaufzeit? Die Androidjockel mit ihrem Samsungs brauchen auch nix mehr sagen….

    Antworten Melden

  • Bei vielen Kommentaren hier dreht sich mir der Magen um. Ist das nun ein Technik-Forum, oder was?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Mein 16 pro lade ich abends voll und nachts geht ist es im Flugmodus . Gegen 5 Uhr mach ich es raus aus dem Flugmodus und bis abends ist es fast leer . Das alles ohne streaming , YouTube oder spiele . Mails , telefonieren und irgendwelche Info Seiten . Nur kabellosen CarPlay ca.2 Stunden zieht mächtig Akku . Im Grunde enttäuschen für ein pro. Jetzt habe ich mir ein Air bestellt mit dem Bewusstsein eines schlechteren Akkus und bin nach den Berichten wirklich erleichtert das wahrscheinlich die Autofahrt zum nachladen um die Differenz zu kompensieren reicht .
    Die Akku Laufzeit hängt von so vielen Faktoren ab da ist jeder denke ich individuell. Viel Spaß allen mit ihren neuen Spielzeugen

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42149 Artikel in den vergangenen 6592 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven