Epic Games Store verschenkt „Samorost 2“ und „Road Redemption“

Im Epic Games Store für iOS lassen sich aktuell wieder zwei kostenlose Spiele laden und zumindest eines davon dürften die meisten von euch vom Namen her kennen. Mit „Samorost 2“ lässt sich hier ein zwar schon etwas in die Jahre gekommenes aber immer noch sehr unterhaltsames Adventure laden. Ergänzend dazu wird auch das Action-Rennspiel „Road Redemption Mobile“ diese Woche kostenlos bei Epic angeboten.

Samorost 2

In Samorost 2 erzählt die ausgefallene Geschichte eines kleinen Weltraumgnoms, der sich aufmacht, seinen von Außerirdischen verschleppten Hund zurückzuholen. Auf seiner Reise stößt er auf fremde Welten und ungewöhnliche Gestalten. Das Spiel wird besonders durch die ruhige und atmosphärische Musik des Komponisten Tomáš "Floex" Dvořák geprägt.

Hinter Samorost steht das auch durch Titel wie Machinarium und Botanicula bekannte tschechische Entwicklerstudio Amanita Design.

Road Redemption Mobile

In Road Redemption führt man eine Motorradgang durch ein zerstörtes Land, in dem nach Jahren blutiger Straßenkämpfe ein fragiles Gleichgewicht herrscht. Als der Anführer eines mächtigen Kartells ermordet wird, lockt eine Belohnung zur Jagd auf den Attentäter.

Auf dem Weg zum Ziel rast man durch feindliches Gebiet und muss rivalisierende Banden ausschalten. Mit den im Spielverlauf errungenen Punkten lassen sich Fahrer, Maschinen und Waffen verbessern. Fortschreitende Erfahrung, zusätzliche Waffen und Roguelite-Elemente bieten immer neue Spielanreize.

Alternativer App Store für die EU

Falls ihr den Epic Games Store für iOS noch nicht installiert habt, haben wir unten ein kleines Anleitungsvideo eingebettet. Der alternative App Store wird nicht über den App Store von Apple, sondern daran vorbei auf dem iPhone installiert – diese Option steht nur Nutzern innerhalb der EU zur Verfügung. Sobald die Anwendung dann auf dem iPhone läuft, werden die aktuellen Gratis-Titel dort dann jeweils direkt auf der Startseite angezeigt.