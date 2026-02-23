iPhone 18 Pro: Dunkelrot als nächste Sonderfarbe

Apple wird sich mit ziemlicher Sicherheit treu bleiben und auch in diesem Jahr neue Farbvarianten für die verschiedenen iPhone-Modelle anbieten. Dabei geht es sicher nicht nur um zusätzliche Abwechslung. Ein Teil der Käufer dürfte vor allem auch deshalb Wert auf neue Farbvarianten legen, weil andere so auf den ersten Blick erkennen können, dass es sich um ein iPhone der neuesten Generation handelt.

In diesem Jahr steht aller Wahrscheinlichkeit nach ein dunkles Rot als neue Gehäusefarbe an. Dies will zumindest der Bloomberg-Autor Mark Gurman wissen.

Dunkles Rot als Favorit für Pro-Modelle

Gurman zufolge prüft Apple die Farboptionen für die nächste Generation seiner Pro-Modelle zwar noch, ein tiefes Rot sei dabei zumindest aktuell der Favorit. Wohlgemerkt geht es hier um die neue Farbgebung der kommenden Pro-Modelle. Zur Farbgebung der in diesem Jahr kommenden Standard-iPhones hat sich derweil noch niemand nennenswert geäußert.

Die Wahl sei auch aufgrund des großen Erfolgs der orangefarbenen Variante der aktuellen iPhone-Pro-Geräte auf Rot gefallen. Gurman hält es zudem für möglich, dass Apple mit dem iPhone 18 Pro zwar Rot als Farboption ergänze, Orange jedoch weiterhin als Option anbiete.

Bei zuvor aufgekommenen Spekulationen war auch von Violett und Braun die Rede. Hierbei handle es sich aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch eher um Abwandlungen derselben Grundidee.

Zurückhaltende Farben für faltbares iPhone

Eine Sonderstellung soll bei all dem das für diesen Herbst ebenfalls erwartete faltbare iPhone einnehmen. Hier plane Apple eine deutlich zurückhaltendere Farbgestaltung. Statt kräftiger Töne seien klassische, funktionale Farben vorgesehen, wie sie bereits bei frühen iPhone-Generationen verwendet wurden. Die Rede ist hier von schlichten Grau- oder Schwarztönen und einer hellen Variante in Weiß oder Silber.