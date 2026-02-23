Nach dem Erfolg von Orange
iPhone 18 Pro: Dunkelrot als nächste Sonderfarbe
Apple wird sich mit ziemlicher Sicherheit treu bleiben und auch in diesem Jahr neue Farbvarianten für die verschiedenen iPhone-Modelle anbieten. Dabei geht es sicher nicht nur um zusätzliche Abwechslung. Ein Teil der Käufer dürfte vor allem auch deshalb Wert auf neue Farbvarianten legen, weil andere so auf den ersten Blick erkennen können, dass es sich um ein iPhone der neuesten Generation handelt.
In diesem Jahr steht aller Wahrscheinlichkeit nach ein dunkles Rot als neue Gehäusefarbe an. Dies will zumindest der Bloomberg-Autor Mark Gurman wissen.
Dunkles Rot als Favorit für Pro-Modelle
Gurman zufolge prüft Apple die Farboptionen für die nächste Generation seiner Pro-Modelle zwar noch, ein tiefes Rot sei dabei zumindest aktuell der Favorit. Wohlgemerkt geht es hier um die neue Farbgebung der kommenden Pro-Modelle. Zur Farbgebung der in diesem Jahr kommenden Standard-iPhones hat sich derweil noch niemand nennenswert geäußert.
Die Wahl sei auch aufgrund des großen Erfolgs der orangefarbenen Variante der aktuellen iPhone-Pro-Geräte auf Rot gefallen. Gurman hält es zudem für möglich, dass Apple mit dem iPhone 18 Pro zwar Rot als Farboption ergänze, Orange jedoch weiterhin als Option anbiete.
Bei zuvor aufgekommenen Spekulationen war auch von Violett und Braun die Rede. Hierbei handle es sich aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch eher um Abwandlungen derselben Grundidee.
Zurückhaltende Farben für faltbares iPhone
Eine Sonderstellung soll bei all dem das für diesen Herbst ebenfalls erwartete faltbare iPhone einnehmen. Hier plane Apple eine deutlich zurückhaltendere Farbgestaltung. Statt kräftiger Töne seien klassische, funktionale Farben vorgesehen, wie sie bereits bei frühen iPhone-Generationen verwendet wurden. Die Rede ist hier von schlichten Grau- oder Schwarztönen und einer hellen Variante in Weiß oder Silber.
Ich warte auf die schon oft gepostete Farbe Grün, solange bleibe ich bei dem wunderschönen Orange! Wahrscheinlich warte ich aber vergeblich!
Hat das dann immer noch so einen hässlichen Buckel?
Naja wo soll die Technik hin ? Hoffentlich verschwindet der physikalische SIM Steckplatz
Das ist TM von Apple.
Willst du was ohne Buckel must du dir ein Google Pixel kaufen.
Und bei dem Pixel Pro sind die Kameras bündig mit dem Gehäuse? Ich denke nicht…
Vielleicht solltest du nochmal genau schauen, sowohl die 10 Pro, als auch das Pixel 10 haben Buckel. Ach ja, bei der 9er Serie auch schon,
Ich wünschte mir generell mehr Farben und das sie nicht immer wieder mit dem neuen Modell verschwinden
„Ein Teil der Käufer dürfte vor allem auch deshalb Wert auf neue Farbvarianten legen, weil andere so auf den ersten Blick erkennen können“
Um dann in One Hülle gesteckt zu werden wo 99,9% verdeckt werden :-)
In »One Hülle«, soso.
…iPhones sind weiß… ;-)
Bitte wieder was schlichtes wie schwarz, grau oder Titan. Welcher „Pro“ würde denn bitte ein orangenes Gerät wählen? So sind z.B. Kamera idR auch schwarz oder silber.
Ein richtiger „Pro“ wählt gar keine Farbe, da die Farbe schlicht egal ist.
Dein Ernst?
Ich finde Silber recht schlicht und habe mich beim 17er dafür entschieden.
Bis auf das iPhone2G immer schwarz gehabt. Das passt irgendwie immer.
Ich denke die Farbe Orange soll sich so leicht ablösen…… dürfte bei Rot kaum anders sein…..
Wat soll’s, meins wird’s nicht…..jeder wie er möchte.
Ich habe ein 17 Pro in Orange und da löst sich gar nix ab. Ich trage es aber auch nicht zusammen mit Schlüsseln oder Münzen in der gleichen Hosentasche oder werfe es regelmäßig auf den Boden.
Ich bin eigentlich auch einer der sehr pfleglich mit seinen Produkten umgeht, aber ich bin echt skeptisch mit der scharfkantigen Kante um den Kamerabuckel. Den finde ich schon bei meiner neuen, Apple Watch Ultra drei nicht gut, und da hat die Kante sehr schnell sichtbare Beschädigungen bekommen. Eine abgerundete Kante halte ich für deutlich robuster.
Ich bin vom 17 Pro wieder auf 16 Pro gewechselt. Ich finde die Haptik (ohne Hülle) beim 16 Pro um Welten besser und auch die Farben beim 17 Pro haben mich nicht überzeugt. Wenn das 18 Pro nur innere Updates bekommt – wovon man ja ausgehen muss, werde ich erstmal beim 16 Pro bleiben.
Hoffen tue ich allerdings noch auf ein IPhone Air mit besserer Kamera (Weitwinkel & Makro)
Es wird Zeit für ein gescheites & aktuelles (PRODUCT)RED Modell… mein iPhone 11 will abgelöst werden! ;)
Schade, hätte ich gerne beim 17er schon gehabt.
Erfolg ? Orange? Eher rosa …
Sei nicht traurig, weil du es nicht hast!
Es ist Halbzeit, und ich bin immer noch froh, dass ich das iPhone Air gekauft habe. Dieses Pro, sieht einfach aus, ich weiß überhaupt nicht wie ich das einordnen soll. Da werde ich mich nie dran gewöhnen an diese furchtbare Optik.
Pro hin, pro her, das ist einfach nicht Apple Design Anspruch.