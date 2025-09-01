iPhone 17 wohl auch in Deutschland ohne SIM-Schublade

Mit den kommenden iPhone-17-Modellen will Apple offenbar in weiteren Ländern auf die Möglichkeit verzichten, eine physische SIM-Karte zu verwenden. Auch Deutschland steht auf der Liste jener Länder, in denen die Umstellung als nächstes erwartet wird.

In den USA hat Apple bereits vor drei Jahren mit dem iPhone 14 die Möglichkeit entfernt, eine klassische SIM-Karte zu verwenden. Die Geräte akzeptieren ausschließlich eine eSIM. Die außerhalb von Apples Heimatland vertriebenen iPhone-Modelle lassen sich bislang sowohl mit einer eSIM als auch mit einer physischen SIM-Karte bestücken. Mit dem iPhone 17 dürfte damit in zahlreichen weiteren Ländern jedoch ebenfalls Schluss sein. Apple bereitet derzeit offenbar Mitarbeiter außerhalb der USA auf diese Umstellung vor.

Das Apple-Blog MacRumors hat erfahren, dass Apple die Inhalte seiner für Mitarbeiter-Trainings verwendeten Seed-App entsprechend überarbeitet hat. Dem zufolge soll das Personal von autorisierten Apple-Vertriebspartnern in den Ländern der Europäischen Union bis Ende dieser Woche eine über die Anwendung angebotene Trainingseinheit zur Verwendung von ausschließlich mit eSIMs kompatiblen iPhone-Modellen abschließen.

Plastik-SIM wohl nicht komplett abgeschafft

Bereits im vergangenen Jahr hat ein Bericht die Runde gemacht, dem zufolge Apple fortan bei weiteren iPhone-Modellen auf die Ausstattung mit einem physischen SIM-Karten-Schacht verzichtet.

iPhone 17 Pro New Battery Design Revealed Full Article:https://t.co/X4tfs8WIUY pic.twitter.com/nIRoaD3eZD — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 2, 2025

Besonders nachvollziehbar wären diese Pläne natürlich in Verbindung mit Apples neuem, ultradünnen iPhone-Modell. Es gilt mehr oder weniger als gesichert, dass Apple in der kommenden Woche mit dem iPhone 17 Air sein bislang dünnstes Smartphone vorstellen wird.

Allerdings scheint es zumindest so, als müsse Apple die Möglichkeit, eine physische SIM-Karte zu verwenden, auch bei seinem neuesten Smartphone-Modell beibehalten. Der hierfür benötigte Platz lässt sich nicht vollständig anderweitig nutzen, da in einzelnen Ländern, allem voran China, wohl weiterhin auch die Möglichkeit zur Verwendung einer herkömmlichen SIM-Karte angeboten werden muss.