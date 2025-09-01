iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 929 Artikel

eSIM komfortabler und platzsparend

iPhone 17 wohl auch in Deutschland ohne SIM-Schublade
Mit den kommenden iPhone-17-Modellen will Apple offenbar in weiteren Ländern auf die Möglichkeit verzichten, eine physische SIM-Karte zu verwenden. Auch Deutschland steht auf der Liste jener Länder, in denen die Umstellung als nächstes erwartet wird.

O2 Esim Aktivierung

In den USA hat Apple bereits vor drei Jahren mit dem iPhone 14 die Möglichkeit entfernt, eine klassische SIM-Karte zu verwenden. Die Geräte akzeptieren ausschließlich eine eSIM. Die außerhalb von Apples Heimatland vertriebenen iPhone-Modelle lassen sich bislang sowohl mit einer eSIM als auch mit einer physischen SIM-Karte bestücken. Mit dem iPhone 17 dürfte damit in zahlreichen weiteren Ländern jedoch ebenfalls Schluss sein. Apple bereitet derzeit offenbar Mitarbeiter außerhalb der USA auf diese Umstellung vor.

Das Apple-Blog MacRumors hat erfahren, dass Apple die Inhalte seiner für Mitarbeiter-Trainings verwendeten Seed-App entsprechend überarbeitet hat. Dem zufolge soll das Personal von autorisierten Apple-Vertriebspartnern in den Ländern der Europäischen Union bis Ende dieser Woche eine über die Anwendung angebotene Trainingseinheit zur Verwendung von ausschließlich mit eSIMs kompatiblen iPhone-Modellen abschließen.

Plastik-SIM wohl nicht komplett abgeschafft

Bereits im vergangenen Jahr hat ein Bericht die Runde gemacht, dem zufolge Apple fortan bei weiteren iPhone-Modellen auf die Ausstattung mit einem physischen SIM-Karten-Schacht verzichtet.

Besonders nachvollziehbar wären diese Pläne natürlich in Verbindung mit Apples neuem, ultradünnen iPhone-Modell. Es gilt mehr oder weniger als gesichert, dass Apple in der kommenden Woche mit dem iPhone 17 Air sein bislang dünnstes Smartphone vorstellen wird.

Allerdings scheint es zumindest so, als müsse Apple die Möglichkeit, eine physische SIM-Karte zu verwenden, auch bei seinem neuesten Smartphone-Modell beibehalten. Der hierfür benötigte Platz lässt sich nicht vollständig anderweitig nutzen, da in einzelnen Ländern, allem voran China, wohl weiterhin auch die Möglichkeit zur Verwendung einer herkömmlichen SIM-Karte angeboten werden muss.
  • Ist dann die Verwendung von zwei eSIMs möglich? Ansonsten wird Apple zahlreiche Nutzer verärgern die zur Zeit zwei Nummern verwenden. ( z.B. in Diensthandys)

  • Jetzt muss Vodafone lernen schneller eine eSIM bereitstellen. Wenn die portierung vom Altgerät scheitert, dauert es drei (!) Werktage bis die neue eSIM da ist.

    • Weiterhin nur per Post zustellbar oder geht das inzwischen auch komplett online? Bei der Telekom musste ich damals auch einige Tage warten bis der Brief mit dem QR-Code da war. Hatte aber noch meine physische Sim.

    • O2 hat es 2023 beim Umstieg auf mein 15 Pro Max geschafft 7 Tag zu brauchen.
      Mit mehreren Aufenthalten vor Ort.
      Hat alles nichts geholfen sie haben mir dann wieder eine physische SIM Karte geschickt.
      Und so nutze ich seit zwei Jahren wieder eine physische sim und das obwohl ich davor schon zwei Jahre eine e-SIM genutzt habe :-D

    • Bei congstar ging der Wechsel auf esim automatisch während die Daten aufs neue iPhone übertragen wurde.

    • Tatsächlich hab ich es wegen dem Bericht heute mal probiert mit e sim bestellen bei Vodafone. Es ist zwar nicht gut erklärt aber nach 15
      Min war meine SIM aktiviert und lief auf meinem Handy . Noch mal kurz etwas spielen was wo hinterlegt ist und fertig war es . Also alles in allem 3 min bis die e sim da war und noch mal 12 min ca alles Gebrauchs fertig zu machen .

    • uff. wusste nicht, dass dies gewisse Anbieter so schlecht im Griff haben. dachte meine Erfahrungen damit seien Standard: Online anmelden, neue eSIM erstellen/anfragen, spätestens nach einigen Minuten einsatzbereit.

  • Ich find es doof. Ich wechsle manchmal die simkarten. Das wird wohl dann nicht mehr so einfach gehen.
    Naja dann noch ein iPhone 16 sichern

  • Ich nutze selbst nur noch 2 esims allerdings halte ich es für praktisch auf Reisen einen Schacht zu haben

  • BruderBleistift

    Habe auf Reisen gern den E-SIM Schacht genutzt, weil die Prepaid Tarife vor Ort meist doch um einiges attraktiver sind als die Reise-E-SIM Anbieter wie Saily und Co.

  • Nicht gut! Bei einem kaputten Handy kann ich nicht mal eben schnell die SIM-Karte umstecken. Dann müsste die Bereitstellung einer neuen Karte viel schneller erfolgen.

    • Also ich nutze schon länger eSIMs, aber einen Schacht für SIM-Karten zu haben hat mich nun wirklich nie gestört. Ich fühle ihn nicht, ich sehe ihn kaum, Wasser oder Staub ist mir auch noch nie reingekommen. Das Irgendwie ist er mir egal geworden.
      Was lässt bei dir die Sektkorken knallen?

      • Das ist eher so ein „Monk“ Ding bei mir.

        Ich finde das Gehäuse ohne SIM-Schacht einfach cleaner und damit schöner.

  • Und China bekommt fürs Gleiche Geld die Schublade, Apples Kniefall.

    • Na klar China darf alles und Apple unterstützt auch alles! Nur in der eu Regen die sich über Regulierungen auf,egal wie sinnvoll diese auch sind! Aber die Community hier feiert Apple dennoch als Heilsbringer :))))

      Antworten Melden

    • Wieso für’s gleiche Geld? In China waren die iPhones doch günstiger…

    • Was ist das für ein sinnbefreiter Beitrag?
      Hast du erwartet, dass das iPhone ohne SIM Slot hier billiger angeboten wird?
      Was glaubst du was der SIM Slot kostet?

      Wenn China den SIM Slot vorschreibt oder dass der Markt fordert, dann wird ein Hersteller das entsprechend anbieten (müssen) – wenn er den Markt bedienen will. Das hat doch nix mit Kniefall zu tun.

      Bei anderen Themen würde ich das eher unterschreiben, aber hey Apple ist kein Wohlfahrtsunternehmen und es ist deren Entscheidung was sie mitgehen oder nicht – ob man das immer gut finden muss steht auf einem anderen Blatt und ob man für sich selbst daraus Konsequenzen für sein Kaufverhalten zieht ebenfalls

  • Ist für mich inzwischen in Ordnung, ich benutze seit vielen Jahren nur noch eSIMs. Auch der Wechsel zwischen Geräten gestaltet sich einfach, vor allem zwischen iPhones. Von mir aus kann das Plastikzeug jetzt weg.

  • Für alle die gerne mal außerhalb der EU reisen kann ich GoMoWorld empfehlen. Deutlich günstiger als die E-SIM Anbieter, die so viel Werbung machen.

  • Ich habe keine praktische Erfahrung mit ESim aber ich sehe eine physische Sim als Vorteil wenn das Gerät mal defekt ist, dann kann ich die klassische Sim in ein anderes Gerät einlegen und bin instant erreichbar und kann auch Anmelde Codes für andere Anmeldungen empfangen. Bei einer ESim muss ich doch vom Anbieter erstmal eine neue Aktivieren einer ESim beantragen. Wie schnell geht das? Ist das überall schnell und unkompliziert? Und nützt das auch für eine kurzzeitige Nutzung in einen Ersatz oder Leihgerät?

    Wer Erfahrung hat gerne teilen. :)

    • Ja, mag sein, aber wehe das Kartenformat weicht bei den Geräten ab ;-) Dann brauchst oder brauchtest du ggf. Stanze oder Adapter in der Schublade. Ich finde eSIM maximal praktisch und ein Teil weniger, das kaputtgehen kann. Gerade wer seine SIM öfters wechselt dürfte das Problem mit den Kontakten kennen oder SIM-Karten, die „einfach so“ den Geist aufgeben. Hatte ich schon zweimal und ich wechsele meine SIMs normalerweise nur bei Anbieter- bzw. Gerätewechsel.

      • Na ja, das Format ist mittlerweile bei so gut wie alle Geräten gleich, man muss schon sehr alte Geräte haben, alles MicroSIM seit Ewigkeiten, ich bevorzuge auch die freie Wahl, würde auch gerne weiter die Möglichkeit haben ne physische SIM zu nutzen

  • Muss ich dann auf meinem alten iPhone erst auf eSim umstellen und dann auf das neue wechseln oder mache ich das beim Umstieg? Auf jeden Fall lohnt es sich, die neue eSim rechtzeitig zu beantragen, richtig?

    Antworten Melden

    • Auf jeden fall rechtzeitig beantragen.
      Falls du ein neues kaufst, würde ich davor schon das alte umstellen (falls du schon ein e-sim fähiges iPhone hast), damit du es gleich benutzen kannst.

    • Am Einfachsten: Das alte bereits auf eSim umstellen. Bei mir ging das überigens (Telekom) ohne Telekom: Mein iPhone 13 kann eine SIM automatisch in eine eSIM umziehen.

      Wenn Du das neue hast und dann alle Daten von alt auf neu überträgst (mittels Apples Funktion), wander die eSIM gleich auch aufs Neue – dann hast Du null Unterbrechung.

  • Die esim scheint ja toll zu sein, jedesmal wenn ich aber auf ein anderes Smartphone umsteige, muss ich beim Anbieter anrufen und den Mist wieder freischalten lassen, weil es mit dem rüber kopieren am iPhone nicht klappt. Da ist mir das Umstecken ehrlich gesagt viel lieber und macht keinerlei probleme…

  • Also ich persönlich denke, dass es nur das iPhone air betrifft und alle anderen mit sim Karten Schub kommen

    • Das schätze ich auch – die Kröte wird langsam gekocht:
      Wer eine physische SIM-Karte benötigt (weil der Provider z. B. noch keine eSIMs anbietet), dem steht es dann frei, das Pro-Modell für mehr Kohle zu kaufen.

      • Oder sie machen es wie bei der Kopfhörerbuchse.

        Solange genügend Fans das toll finden und die anderen heruntermachen, die die Nachteile sehen, wird es auch mit dieser Kosteneinsparungsmaßnahme problemlos für Apple laufen.

      • kann aber durchaus auch Druck auf die Anbieter aufbauen, die eSIM noch nicht oder nur sehr umständlich unterstützen. gewisse Firmen müssen zu technischem Fortschritt gezwungen werden. ein Usecase für eine physische SIM (obwohl Gerät und Provider eSIM unterstützen) mag es wohl geben, aber auch dafür gibt es sicherlich Lösungen / Workarounds.

        aber grundsätzlich ist auch niemand verpflichtet immer das neuste iPhone zu kaufen ;) gibt schliesslich auch noch andere Generationen und Hersteller ;)

  • Wenn du nur ein Apple Produkt hast, dieses kaputt geht und du auf deinem Ersatz Gerät dich einloggen möchtest mit deiner Apple ID wie sollst du dann die SMS bekommen? An die App des jeweiligen Anbieters der eSim kommst du ja auch nicht ohne die entsprechende App wofür wiederum die ID benötigt wird.

    Antworten Melden

    • Über die Telekom kann man sich eine eSIM pushen lassen via eSIM Direct. Man braucht dazu die EID des iPhones und das holt sich die eSIM dann automatisch ab. Aber tatsächlich kommt man in das entsprechende Menü (SIM-Einstellungen) im Telekom-Kundencenter auch nur mit SMS-Verifizierung, was in dem von dir genannten Szenario schwierig ist. Wahrscheinlich bleibt in dem Fall nur eSIM-Installation mit QR-Code. Postalisch oder über den Telekom-Shop.

    • @WebWusel: dann muss dein Anbieter mal seine 2FA Strategie überdenken. bei meinem kann ich mich ohne Probleme mit TOTP einloggen.

      Grundsätzlich kann sich ja auch eine physische SIM spontan verabschieden (oder dein iPhone liegt auf dem Grund des Meeres) und in dem Szenario kannst du auch keine SMS mehr empfangen und müsstest dich für eine Ersatz SIM bei deinem Anbieter anmelden können.

  • Also neulich habe ich gelesen und Deutschland müssen die Geräte einen SiM Slot haben…meine ich zumindest, daher wundert mich das jetzt

  • Und wie komme ich an eine ESim ran?
    Bin da völlig überfordert.

