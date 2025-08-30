Für Konzentration, Kreativität, Schlaf
iOS-App Binaura: Klangexperimente für mehr Fokus
Mit der neuen iOS-Anwendung Binaura können Nutzer ausprobieren, ob sogenannte binaurale Beats beim Arbeiten, Lernen oder Entspannen unterstützen. Entwickelt wurde die App von Malai Cristian. Sie ist kostenlos verfügbar, enthält keine Werbung und erfordert keine Anmeldung. Damit können grundsätzlich Interessierte das akustische Prinzip ohne Risiko testen.
Wie binaurale Beats wirken sollen
Binaurale Beats sollen entstehen, wenn in jedem Ohr leicht unterschiedliche Töne abgespielt werden. Das Gehirn nimmt die Differenz als zusätzlichen Ton wahr, der in Wirklichkeit nicht existiert. Manche Studien legen nahe, dass bestimmte Frequenzen die Gehirnaktivität beeinflussen können. Schnelle Frequenzen stehen demnach für erhöhte Aufmerksamkeit, langsamere eher für Entspannung oder Schlaf. Die Forschung ist jedoch nicht einheitlich.
Manche Untersuchungen berichten von positiven Effekten, andere konnten diese nicht zuverlässig bestätigen. Zudem reagieren nicht alle Menschen gleich empfindlich auf diese Klangillusion, sodass die Ergebnisse individuell sehr unterschiedlich ausfallen können.
Binaura stellt verschiedene Voreinstellungen für Konzentration, Kreativität, Ruhe oder Schlaf bereit. Zusätzlich können Nutzer eigene Frequenzen zwischen 350 und 500 Hertz festlegen und diese in einer Favoritenliste speichern. Ein Timer unterstützt bei der Planung von Sitzungen, und durch die Hintergrundwiedergabe laufen die Töne auch bei gesperrtem Bildschirm oder paralleler Nutzung anderer Apps weiter.
Alle Daten bleiben lokal auf dem Gerät, es gibt keine Werbung und keine kostenpflichtigen Zusatzangebote. Die App ist nur 1,1 Megabyte groß, setzt mit iOS 18.5 aber eine relativ aktuelle Version des iPhone-Betriebssystems voraus.
Ob binaurale Beats tatsächlich helfen, die Aufmerksamkeit oder die Entspannung zu fördern, bleibt wissenschaftlich offen. Mit Binaura lässt sich das Verfahren dennoch einfach und kostenfrei ausprobieren.
Entwickler: Malai Cristian
Laden
Schreibt ihr Samstags jetzt doch Artikel?
Nicht immer, aber auch nicht oft, nur manchmal, und daher eher selten , weil nicht ständig dann doch eher weniger… :))))
Artikel können ja auch vorgeschrieben werden und per Uhrzeit veröffentlicht werden.
aber warum dann zu so einer komischen Uhrzeit? 09:21
Link führt zum Mac App Store
Link wurde scheinbar korrigiert. Bin im iOS App Store gelandet.
Ich auch …
Wieso benötigt so eine App iOS 18.5, sollte doch auch auf iOS 17 problemlos laufen?
Kennt noch jemand iDose (oder hieß das iDoze?!)
Wo man angeblich bekifft werden konnte / high werden konnte mit diesen Tönen?
Erinnert mich total dran !
I Doser – so hieß es (:
Ja, neulich nochmal angeschaut das Programm. Das macht im Prinzip aber genau das selbe wie die App, auch wenn es so vielversprechende Dosen wie Astral Journey, Amphetamin oder Heroin oder so hatte :D
^^
An das Programm musste ich auch denken, als ich den Artikel gelesen habe.
BTW: iDoser gibt es sogar seit über 16 Jahren im App Store. Das letzte Update wurde erst vor kurzem herausgegeben. Ob es mit der Software zusammenhängt, dies damals für den PC gab, kann ich natürlich nicht beurteilen.
Cool, danke für den Tipp. Werde ich mal ausprobieren. Habe dafür bisher die super simple App names „Ooooo“ genutzt.
Schade. Nicht optimiert fürs iPad