iOS-App Binaura: Klangexperimente für mehr Fokus

Mit der neuen iOS-Anwendung Binaura können Nutzer ausprobieren, ob sogenannte binaurale Beats beim Arbeiten, Lernen oder Entspannen unterstützen. Entwickelt wurde die App von Malai Cristian. Sie ist kostenlos verfügbar, enthält keine Werbung und erfordert keine Anmeldung. Damit können grundsätzlich Interessierte das akustische Prinzip ohne Risiko testen.

Wie binaurale Beats wirken sollen

Binaurale Beats sollen entstehen, wenn in jedem Ohr leicht unterschiedliche Töne abgespielt werden. Das Gehirn nimmt die Differenz als zusätzlichen Ton wahr, der in Wirklichkeit nicht existiert. Manche Studien legen nahe, dass bestimmte Frequenzen die Gehirnaktivität beeinflussen können. Schnelle Frequenzen stehen demnach für erhöhte Aufmerksamkeit, langsamere eher für Entspannung oder Schlaf. Die Forschung ist jedoch nicht einheitlich.

Manche Untersuchungen berichten von positiven Effekten, andere konnten diese nicht zuverlässig bestätigen. Zudem reagieren nicht alle Menschen gleich empfindlich auf diese Klangillusion, sodass die Ergebnisse individuell sehr unterschiedlich ausfallen können.

Für Konzentration, Kreativität, Schlaf

Binaura stellt verschiedene Voreinstellungen für Konzentration, Kreativität, Ruhe oder Schlaf bereit. Zusätzlich können Nutzer eigene Frequenzen zwischen 350 und 500 Hertz festlegen und diese in einer Favoritenliste speichern. Ein Timer unterstützt bei der Planung von Sitzungen, und durch die Hintergrundwiedergabe laufen die Töne auch bei gesperrtem Bildschirm oder paralleler Nutzung anderer Apps weiter.

Alle Daten bleiben lokal auf dem Gerät, es gibt keine Werbung und keine kostenpflichtigen Zusatzangebote. Die App ist nur 1,1 Megabyte groß, setzt mit iOS 18.5 aber eine relativ aktuelle Version des iPhone-Betriebssystems voraus.

Ob binaurale Beats tatsächlich helfen, die Aufmerksamkeit oder die Entspannung zu fördern, bleibt wissenschaftlich offen. Mit Binaura lässt sich das Verfahren dennoch einfach und kostenfrei ausprobieren.