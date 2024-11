iPhone 17 Air wohl ohne SIM: Details zum Design-Experiment

Ein neuer Bericht liefert weitere Details zum “iPhone 17 Air”, das voraussichtlich 2025 auf den Markt kommen soll.

Wie die Nachrichtenplattform „The Information“ in Erfahrung gebracht haben will, sollen bereits Prototypen des Gerätes existieren, die zwischen 5 Millimetern und 6 Millimetern dick sind und den Nachfolger des iPhone 16 Plus damit zum bislang dünnsten iPhone machen würden. Zum Vergleich: Die aktuellen iPhone-16-Modelle sind 7,8 Millimeter dick, die Pro-Modelle 8,25 Millimeter. Die starke Reduktion der Gehäusedicke soll jedoch von mehreren Kompromissen begleitet werden.

Das dünnste iPhone überhaupt

Laut dem Bericht, der sich auf Informationen aus frühen Testproduktionen beruft, könnte das Gerät auf einen physischen SIM-Karten-Schacht verzichten und wie das aktuelle iPad mini ausschließlich auf eine eSIM-Konnektivität setzen.

Einschnitte werden auch bei der Audioausstattung erwartet. Das iPhone 17 Air soll lediglich einen Lautsprecher im oberen Bereich besitzen, da der Platz für einen zweiten Lautsprecher am unteren Geräteende fehlt. Auch bei den Kameras wird Apple wohl Abstriche machen. Statt auf zwei oder drei Kameralinsen zu setzen, soll eine zentrale Kamera auf der Rückseite zum Einsatz kommen.

Einschnitte bei der Ausstattung

Die Kompaktheit des Geräts stellt offenbar auch die Integration der restlichen Komponenten vor Herausforderungen. Besonders die Unterbringung eines ausreichend großen Akkus scheint problematisch. Es wird erwartet, dass die Batteriekapazität des „iPhone 17 Air“ kleiner ausfallen könnte als bei den aktuellen Modellen. Wie sich dies auf die tatsächliche Akkulaufzeit auswirkt, bleibt abzuwarten.

Das „iPhone 17 Air“ soll Berichten zufolge über ein 6,6-Zoll-Display, einen A19-Chip, Face ID und 8 Gigabyte Arbeitsspeicher verfügen. Für die Mobilfunkverbindung soll ein erstmals von Apple selbst entwickeltes 5G-Modem verwendet werden, das kompakter und energieeffizienter sein soll – ifun.de berichtete.

Ob das „iPhone 17 Air“ tatsächlich im kommenden Jahr vorgestellt wird, bleibt abzuwarten. Apple befinde sich derzeit in einer frühen Phase der Produktionsvorbereitung und müsse noch einige technische Hürden überwinden, um das schlanke Design realisieren zu können.