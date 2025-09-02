Heizungsthermostate von Bosch: Matter oder Standardversion?

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und bei den Herstellern von Smarthome-Zubehör laufen die ersten Werbeaktionen mit Blick auf den nächsten Winter an. Bosch bietet in diesem Rahmen sein Heizkörper-Thermostat II deutlich vergünstigt an.

Allerdings gibt es hier zwei verschiedene Versionen, die sich von den Nutzungsmöglichkeiten her grundlegend unterscheiden. Dementsprechend solltet ihr bei einer Anschaffung unbedingt darauf achten, ob es sich um die durch den Zusatz [+M] gekennzeichnete Matter-Version oder das in der Regel günstigere gewöhnliche Modell des Heizungsreglers handelt.

Im Einzelkauf 40 Euro

Die bei Bosch selbst für 79,95 Euro gelistete Standardausführung des Heizkörper-Thermostat II wird bei Amazon gerade für nur 39,99 Euro angeboten. Das ist auch im Vergleich zu den Produkten von Mitbewerbern ein sehr guter Preis. Wir haben die Thermostate von Bosch selbst in Verwendung und können nichts Schlechtes darüber berichten.

Wissen muss man jedoch, dass diese günstige Variante des Heizungsreglers von Bosch den Bosch Smart Home Controller zwingend voraussetzt – ganz egal, ob ihr die Heizung dann über die Bosch-App oder ein Smarthome-System wie Apple Home oder Amazon Alexa steuern wollt.

Die neue Version des Smart Home Controllers von Bosch ist im Rahmen einer aktuellen Preisaktion ebenfalls günstiger für 71,59 Euro statt 99,95 Euro erhältlich. Generell halten wir die Nutzung des Controllers und der App von Bosch für sinnvoll, wenn man mehrere Smarthome-Produkte des Herstellers verwendet.

Matter-Variante deutlich teurer

Für Menschen, die auf das von Bosch angebotene System verzichten und die Geräte ausschließlich in einem mit Matter kompatiblen Smarthome-System wie Apple Home verwenden wollen, bietet Bosch seine durch den Zusatz [+M] gekennzeichnete Produktreihe an.

Das Heizkörperthermostat [+M] kostet mit 65,79 Euro dann aber selbst als Sonderangebot deutlich mehr. Spätestens wenn man mehrere Räume damit ausstattet, hat man das Geld für die Zentrale beim Kauf der günstigeren Thermostate schnell eingespart und hält sich so die Option offen, die Geräte nicht nur über ein Matter-System, sondern auch über die Smarthome-App von Bosch zu verwalten.