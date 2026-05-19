Apples Falt-iPad könnte erst 2029 kommen

Apple arbeitet offenbar weiter an einem faltbaren iPad. Der chinesische Leaker Digital Chat Station schreibt auf Weibo, dass Apple und konkurrierende Hersteller bei großen faltbaren Geräten auf eine möglichst faltenfreie Scharnierlösung setzen sollen. Damit rückt erneut die Frage in den Mittelpunkt, wie Apple das typische Knickproblem faltbarer Displays lösen will.

Der Beitrag fällt knapp aus, passt aber zu früheren Berichten über Apples Faltpläne. Demnach soll das faltbare iPad beziehungsweise ein mögliches All-Display-MacBook eine ähnliche Scharniertechnik nutzen wie das erwartete faltbare iPhone, das zuletzt häufig als iPhone Ultra bezeichnet wurde.

Wir hatten erst kürzlich darüber berichtet, dass Apples Klapp-iPhone offenbar noch mit Haltbarkeitstests kämpft. Auch dort steht das Scharnier im Mittelpunkt. Für Apple dürfte genau dieses Bauteil entscheidend sein: Ein faltbares Gerät kann noch so dünn sein, wenn Mechanik oder Displayfalte nicht überzeugen, wird es schwierig.

Großes Display, später Marktstart

Beim faltbaren iPad ist von einem rund 18 Zoll großen Display die Rede. Zugeklappt soll das Gerät an ein MacBook erinnern, aufgeklappt eher an ein großes Tablet ohne physische Tastatur. Frühere Berichte nannten 2028 als Ziel, inzwischen gilt wegen Problemen bei Gewicht und Displaytechnik auch ein Marktstart 2029 als möglich.

Vor dem Falt-iPad dürfte Apple zunächst das faltbare iPhone vorstellen. Erwartet wird ein Gerät im Buchformat mit etwa 5,5 Zoll Außendisplay und rund 7,8 Zoll großem Innendisplay. Das geöffnete Format soll eher an ein kleines Tablet als an ein klassisches iPhone erinnern.

iPhone Ultra wohl zuerst

Für Apple ist das Thema Faltenfreiheit mehr als Kosmetik. Viele Nutzer akzeptieren bei aktuellen Foldables zwar sichtbare Knicke, Apple wird sich aber an den eigenen Ansprüchen messen lassen müssen. Gerade bei einem möglichen Preis deutlich oberhalb der bisherigen Pro-Modelle dürfte ein möglichst glattes Display zu den wichtigsten Verkaufsargumenten gehören.

Offiziell angekündigt ist keines der Geräte. Die neue Weibo-Meldung zeigt aber, dass Apples Faltstrategie offenbar nicht nur aus einem iPhone besteht. Vielmehr könnte das iPhone Ultra den Auftakt für eine größere Gerätefamilie mit faltbaren Displays bilden.