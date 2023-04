Erzwungener Neustart: Diese Tastenkombi müsst ihr kennen

Generell schadet es zudem nicht, das iPhone ab und an mal komplett auszuschalten und danach neu zu starten. Überraschend viele Nutzer sind der Meinung, dass sie das Gerät bereits komplett ausschalten, wenn sie die Standby-Taste betätigen und damit verbunden den Bildschirm deaktivieren. Mit einem Neustart hat das anschließende Aktivieren allerdings gar nichts zu tun und wie bei einem klassischen Computer sorgt dagegen ein tatsächlicher Neustart ab und an dafür, dass sich kleinere Macken und Hänger wieder einfangen lassen.

Es ist an der Zeit, mal wieder an den „erzwungenen Neustart“ beim iPhone zu erinnern. Mit dieser vielen Nutzern nicht bekannten Tastenkombination lassen sich teils totgeglaubte Geräte wieder zum Leben erwecken.

