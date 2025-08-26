iOS 26: Die wohl letzte Testversion steht für Interessenten bereit

Mit den neu verfügbaren Beta-Versionen von iOS 26 und Co. ist das Testprogramm für Apples kommende Betriebssystemversionen möglicherweise bereits abgeschlossen. Apple hat gestern Abend zunächst Entwickler mit der achten Vorabversion versorgt und im Anschluss auch eine neue Testversion für alle Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm von iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und tvOS 26 freigegeben.

Die fünfte öffentliche Beta-Version ist identisch mit der neuesten, achten Vorabversion für Entwickler. Wenn hier keine gravierenden Fehler mehr auftreten, ist wohl nicht mit weiteren Updates zu rechnen, bis Apple in zwei Wochen die neuen iPhone-Modelle ankündigt.

Die Grundlage für diese Einschätzung liefert ein Blick auf die vergangenen Jahre. Wenn ihr euch die unten eingebettete Grafik anschaut, haben alle Beta-Tests der runden iOS-Versionen seit iOS 13, das im Jahr 2019 erschienen ist, aus acht Vorabversionen bestanden. Lediglich in früheren Jahren hat die Zahl dieser Testversionen zum Teil deutlich geschwankt. Den Rekord hält hier das 2018 erschienene iOS 12. Apple hat hier vor der finalen Freigabe zwölf Vorabversionen veröffentlicht.

„Release Candidate“ wohl in zwei Wochen

Auf die jeweils letzte Beta-Version folgt dann noch der sogenannte „Release Candidate“. Hier handelt es sich genau genommen um eine weitere Testversion, die allerdings nur noch in Notfällen gegebenenfalls in letzter Minute verändert wird. Über die vergangenen Jahre hinweg hat Apple den „Release Candidate“ jeweils im Anschluss an die Präsentation der neuen iPhone-Modelle ausgegeben. Etwa eine Woche später dürften wir dann mit der Freigabe von iOS 26 für alle Nutzer rechnen, kurz bevor die neuen iPhone-Modelle in den Handel kommen.

Über Apples diesjährigen Zeitplan haben wir bereits berichtet. So wie es aussieht, wird das iPhone 17 am 9. September offiziell vorgestellt. Vorbestellungen sind dann vom 12. September an möglich und die Geräte gehen am 19. September in den Verkauf.