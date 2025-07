iPhone-16-Serie: Hüllen von Pitaka bis zu 30 Prozent günstiger

Die iPhone-Hüllen von Pitaka sind hervorragend, aber leider auch ziemlich teuer. Dementsprechend kann sich aktuell ein Blick in den Pitaka-Store von Amazon durchaus lohnen. Der Anbieter hat einen Teil seiner Produkte im Rahmen der Prime Days ein ganzes Stück günstiger im Programm.

Aus seinem iPhone-Sortiment hat der Hersteller drei verschiedene Hüllen für die neueste iPhone-Generation um bis zu 30 Prozent reduziert:

Die extrem dünne Standard-Hülle von Pitaka ist in verschiedenen Farben und Designs zu Preisen ab 44,99 Euro erhältlich. Das Modell „Milchstraße Galaxie“ ist auch bei uns in Verwendung und hat das iPhone über die vergangenen Monate hinweg trotz der minimalen Größe der Hülle schon mehrfach vor Sturzschäden bewahrt.

Die leuchtende iPhone-Hülle von Pitaka ist Geschmacksache und nicht unbedingt unser Ding. Hier ist eine spezielle Faser integriert, die einen Lumineszenzeffekt erzeugt. Der Preis für dieses Modell wurde aktuell auf bis zu 55,99 Euro reduziert.

Auch die magnetische iPhone-Hülle von Pitaka ist aktuell im Preis reduziert. Der Name ist etwas irreführend, denn auch die anderen Pitaka-Hüllen sind mit MagSafe kompatibel. Hier findet sich ein Magnet integriert, der bei der Verwendung mit magnetischem Zubehör wie Handy-Ringen oder Autohalterungen unterstützen soll. Das Case läuft zudem auch über die seitlichen Tasten des iPhones und ist mit metallenen Tastenkappen ausgestattet, um dennoch eine einfache Bedienung zu ermöglichen.

Mit die besten iPhone-Hüllen auf dem Markt

Nach inzwischen mehreren Jahren Erfahrung mit den Pitaka-Hüllen können wir sagen, dass diese zwar hochpreisig sind, aber auch halten, was die Produktbeschreibung verspricht. Der hier genutzte Materialmix und die geflochtene Struktur sind extrem unempfindlich und robust, zugleich liegt das iPhone damit sehr gut und rutschfest in der Hand. Das Kameramodul des iPhones wird durch einen umlaufenden, leicht überstehenden Rand ebenfalls geschützt. Pitaka zufolge bestehen die Hüllen aus Aramidfasern, was sie auch besonders leicht macht.

