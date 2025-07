Aqara G410 kombiniert Video-Türklingel mit Smarthome-Hub

Mit dem Doorbell Camera Hub G410 bringt Aqara eine neue Version seiner G4-Videotürklingel auf den Markt, die gegenüber dem Vorgänger in mehreren Punkten verbessert wurde. Neben einer höheren Auflösung wurde ein mmWave-Anwesenheitssensor integriert. Zudem lässt sich die neue Aqara-Klingel auch als Smarthome-Hub für die Protokolle Zigbee, Thread und Matter verwenden. Apple HomeKit wird direkt unterstützt.

Die Glocke selbst wird mithilfe von Schrauben oder einer mitgelieferten Klebefläche im Außenbereich befestigt. Der im Lieferumfang enthaltene Türgong ist für die Verwendung im Innenbereich konzipiert und fungiert nicht nur als Hub, sondern kann auch zur lokalen Speicherung der Videodaten verwendet werden.

Kamera mit höherer Auflösung

Die in der Aqara G410 verbaute Kamera nimmt Videos in 2K-Auflösung auf (2048 × 1536 Pixel), die Optik im Standardmodell G4 ist dagegen auf 1080p beschränkt (1920 × 1080 Pixel). Darüber hinaus verfügt die Kamera jetzt über ein 175-Grad-Weitwinkelobjektiv. Die verbaute f/1.8-Blende soll eine bessere Detailerkennung auch bei schwachem Licht ermöglichen.

Für die Bewegungserkennung setzt Aqara bei der G410 erstmals einen mmWave-Sensor ein. Mithilfe dieser Technologie lässt sich menschliche Anwesenheit genauer erfassen, als es bei herkömmlichen Bewegungssensoren der Fall ist. Die G410 kann zudem Gesichter erkennen und diese mit gespeicherten Profilen abgleichen. Darauf basierend kann die Türklingel Benachrichtigungen versenden oder Automationen auslösen.

Smarthome-Steuerzentrale inklusive

Neu ist bei der Aqara Videotürklingel G410 auch die Möglichkeit, das Gerät als vielseitige Smarthome-Zentrale zu verwenden. Positiv ist hier vor allem zu erwähnen, dass die G410 WLAN-Verbindungen sowohl über 2,4 als auch über 5 GHz unterstützt.

Der Videotürklingel-Hub unterstützt zudem Verbindungen über Zigbee, Thread und Bluetooth und kann neben Aqara-Geräten auch zahlreiche mit Matter kompatible Produkte verwalten. Ergänzend dazu ist die direkte Integration in Apple Home möglich.

Batterien oder Festverdrahtung

Die Aqara G410 kann entweder mit sechs AA-Batterien betrieben oder per Klingeltrafo mit Strom versorgt werden. Die Laufzeit im Batteriebetrieb wird vom Hersteller mit bis zu fünf Monaten angegeben, die Verwendung von Akkus wird nicht empfohlen.

Wenn die Türklingel mit Dauerstrom versorgt wird, besteht auch die Möglichkeit zur 24/7-Aufzeichnung des Kamerabilds. Hierfür muss allerdings eine nicht im Lieferumfang enthaltene microSD-Karte in den Türgong eingesetzt werden.

Die Speicherkarte wird auch dann benötigt, wenn man auf den kostenpflichtigen Cloud-Speicher von Aqara verzichten und seine Videos lieber lokal vorhalten möchte. Eine weitere Speicheroption bietet sich mit der Integration der Türklingel in Apple Home.

Dank der Unterstützung von HomeKit Secure Video erscheint die Videotürklingel auch als Kamera in Apple Home. Die Videos können somit optional auch in iCloud gespeichert werden. Die Integration ermöglicht es zudem, HomePods beim Betätigen der Glocke „klingeln“ zu lassen und den integrierten Bewegungssensor in Automationen zu verwenden.

Zur Einführung deutlich günstiger

Im Rahmen einer befristeten Einführungsaktion ist der Aqara Türklingel-Hub G410 mit einem Preisnachlass von 20 Prozent für 103,99 Euro erhältlich.

Um den Aktionspreis zu erhalten, müsst ihr beim Kaufabschluss den Rabattcode AQARA410 eingeben. Leider gibt es offenbar immer noch Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung von Rabattcodes bei Amazon. Wenn der genannte Endpreis nicht angezeigt wird, hilft es unter Umständen, wenn ihr den Artikel löscht und erneut zum Warenkorb hinzufügt.