Apple Arcade: Das sind die Neuzugänge im kommenden Monat

Nutzer von Apples Spiele-Abonnement Apple Arcade dürfen sich auch im kommenden Monat wieder über ein paar Erweiterungen freuen. Apple hat für den 7. August die Verfügbarkeit von vier neuen Spielen angekündigt. Als Highlight der kommenden Neuzugänge bezeichnet Apple das Kinderspiel „Play-Doh World“.

Play-Doh World von Scary Beasties

Bei Play-Doh World handelt es sich den Entwicklern zufolge um eine digitale Spielwelt, in der Nutzer eigene Figuren gestalten und in interaktiven Szenen zum Leben erwecken können – etwa beim Erstellen ungewöhnlicher Tiere oder beim Frisieren im virtuellen Salon. Die App umfasst verschiedene Spielbereiche, sammelbare Figuren und soll regelmäßig um neue Inhalte ergänzt werden. Das speziell an Kinder gerichtete Angebot soll eine werbefreie und geschützte Umgebung für kreatives digitales Spielen bieten.

Worms Across Worlds von Team17

Im Gegensatz zu „Play-Doh World“ sind uns „Worms“ und „Team17“ bestens bekannt. Mit Worms Across Worlds wollen die Entwickler die bekannte Spielereihe in neue Dimensionen heben. In dem rundenbasierten Actionspiel jagen die Spieler einen fehlgeleiteten Wissenschaftler durch fünf unterschiedliche Welten. Dabei ist sowohl das Einzelspiel als auch das Spielen im Mehrspieler-Modus mit bis zu vier Teams möglich – jede Umgebung soll neue Herausforderungen im Kampf gegen das drohende Chaos bringen.

Let’s Go Mightycat! von Ponos

Let’s Go Mightycat! ist ein Ableger von „The Battle Cats“. Das Spiel macht eine gewöhnliche Katze zur galaktischen Heldin. Als Spieler steuert man sie durch bunte Welten, rettet befreundete Charaktere und löst knifflige Rätsel, um am Ende alle Planeten unter Kontrolle zu bringen und das Katzenimperium zu erweitern.

Everybody Shogi von AltPlus

Everybody Shogi sieht sich als moderne und bunte Version des japanischen Brettspiels Shogi. Laut den Entwicklern kombiniert es einfache Bedienung mit strategischen Rätseln und täglichen Herausforderungen. Spieler können Figuren freischalten, eigene Decks erstellen und online in Echtzeit gegeneinander antreten – auch plattformübergreifend.