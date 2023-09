Amazon Music Unlimited: 3 oder 4 Monate Gratis auch für Wiederkehrer

Weitere Infos zu 3D-Audio bei Amazon Music Unlimited wurden hier zusammengestellt . Wer sich zusätzlich über die verfügbaren Audioformate informieren will, wirft einen Blick auf diese Webseite . Unter anderem findet sich hier auch eine Liste mit allen für das Audio-Streaming in hoher Klangqualität von Amazon Music optimierten Lautsprechern, darunter Namen wie Sonos, Denon, Pioneer, Onkyo und Bose.

Über die Bibliothek von Amazon Music Unlimited stehen mehr als 100 Millionen Songs optional auch in verlustfreier HD-Qualität zum Abruf bereit. Darüber hinaus werden ein Teil der Titel sowie speziell neu abgemischte Alben auch in „Ultra HD“ angeboten. Amazon wirbt hier mit besonders hohen Samplingraten von bis zu 24 Bit. Mehrere Tausend Songs stehen Amazon zufolge auch speziell für den Genuss auf Kopfhörern oder mit ausgewählten Smart-Speakern optimiert in 3D-Audio zur Verfügung.

Anders als sonst kann man die aktuelle Werbeaktion für Amazon Music Unlimited soweit wir das bislang in Erfahrung bringen konnten völlig ungeachtet davon nutzen, ob man den Dienst in der Vergangenheit bereits abonniert oder ausprobiert hat. Lediglich eine laufende Mitgliedschaft bei Amazon Prime wird vorausgesetzt. Einzig unklar ist, warum manche Mitglieder drei und andere vier Monate gratis bekommen.

